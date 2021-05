Aseguran que el paro del campo registra un “alto acatamiento”

El Mercado de Liniers hoy: sin ingreso de hacienda, en el segundo día del paro convocado por la Mesa de Enlace. (@CRAprensa)

El viernes último, una vez que finalizó el encuentro de la Mesa de las Carnes con funcionarios del Gobierno nacional, los dirigentes de las cuatro entidades de productores agropecuarios, mantuvieron un encuentro virtual con autoridades del Consorcio de Exportadores de Carnes, quienes informaron sobre las negociaciones que llevan adelante para destrabar el cepo a las exportaciones de carne vacuna por 30 días.

En medio de todo esto, avanza el cese de comercialización de hacienda convocado por la Mesa de Enlace hasta las 24 horas de este viernes, en rechazo a la decisión oficial.

Hasta el momento, los dirigentes señalaron que la medida de fuerza registra un alto acatamiento, sin ingreso de animales al Mercado de Liniers y con la suspensión de los remates físicos y virtuales en el interior.

Cabe recordar que hasta fin de año hay un acuerdo de precios con la industria exportadora para supermercados, algunas carnicerías y el Mercado Central a través de los que se destinan al mercado 8.000 toneladas mensuales de los siguientes cortes: espinazo, carne picada, matambre, asado, roast beef, paleta, tapa y tira de asado, vacío, carnaza, bola de lomo y cuadrada. Los funcionarios quieren que aumente el tonelaje del acuerdo.

Esta propuesta no tendría la aprobación de la Mesa de Enlace. Algunos dirigentes manifestaron públicamente que “es inaceptable y no va a prosperar” y que seguirá el cese de comercialización de hacienda que se está realizando si no se eliminan las restricciones para exportar y se afecta el precio de la hacienda en pie al productor con la implementación de la idea que promueven el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.

En ese marco, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, sostuvo en declaraciones a CNN Campo que “la propuesta oficial se podría transformar en una pérdida importante en lo económico para el productor. Nuestro objetivo es que se restablezcan las exportaciones y no avalaremos acuerdos de precios que terminen perjudicando a los productores, que fue lo que sucedió en los últimos años, donde los ajustes de precios siempre los terminó pagando el productor”, expresó.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, sobre el rol de los exportadores y sus reuniones con el Gobierno, dijo en declaraciones al mismo programa radial que no están “inmersos en ninguna negociación. Y no corresponde además, porque no se puede negociar sobre algo que está mal desde el origen y que no tiene solución salvo que se levante la restricción para exportar. Las Mesas que están dialogando con los funcionarios no estamos representados y las mismas son utilizadas por el Gobierno como un modo de ruptura y los que se sientan ahí no buscan el consenso. Es por eso que no avalamos dichas negociaciones”, expresó.