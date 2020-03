Aseguran que los productores están “trabajando gratis”

POSADAS. “El Gobierno Nacional no apoyó a la actividad productiva que es lo que más se necesita en una crisis global”, señaló Pablo Cáceres, ex presidente de la Sociedad Rural en Misiones y Consultor Ganadero. “El campo es un motor productivo. El campo y la energía traen plata a la Nación, y lastimosamente no lo ven”, agregó en diálogo con Misiones Cuatro.

Cáceres, afirmó que, por el contrario, el Gobierno K “exprime con una carga impositiva muy grande a la actividad”. En esa misma línea, señaló que la situación de la ganadería es prácticamente la misma.

“Esto no es político. El campo no vive de la política, vive de lo que se produce”, remarcó.

