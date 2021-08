Campo y Política: José Mujica remarcó los beneficios del cooperativismo

Foto: EFE

El ex presidente uruguayo José “Pepe” Mujica, participó este jueves del Congreso Internacional “El Campo y la Política V”, organizado por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y envió un mensaje a los argentinos.

“Ustedes los argentinos son maravillosos, los tengo que felicitar. Me he puesto viejo sintiendo de crisis en Argentina y sin embargo, no sé cómo, pero siempre salen adelante”, expresó el exmandatario mediante videoconferencia.

Asimismo, remarcó que “el sistema cooperativo debe expandirse, como filosofía, como forma de resistir, hacia el futuro. Cada vez va a ser más difícil en soledad sobrevivir en los campos, salvo para los muy grandes. Por lo tanto, para agrandarse los chicos deben juntarse”.

Dijo que frente al “tiempo desafiante que nos toca vivir” la alternativa que tienen los productores es “agrandarse, aprendiendo a juntarse”.

Mujica consideró que juntarse es no solo la alternativa de los pequeños productores para conseguir escala, sino también para enfrentar la “brutal concentración de capital” que hay a partir de la agricultura y por encima de ella en todos los procesos de comercialización a nivel mundial.

Reflexionó que la problemática que representa “producir, vender y en qué condiciones vender, se resuelve un poco mejor estando juntos”.

La creación de sistemas cooperativos es un “paso trascendente” para sostener la soberanía “hasta donde se pueda” que actúa como “barrera” frente a la transnacionalización de la economía. En esa dirección, Mujica quien se definió como un “terrón con patas” y “hombre de la tierra”, invitó a los cooperativistas argentinos a “no ceder en ese intento” por asociarse, al tiempo que los felicitó por su “esfuerzo cooperativo”.

Advirtió que en pos de incrementar la productividad “aparece en el horizonte el fantasma de la degradación ambiental y la amenaza del cambio climático que nos va a empujar a reconvertirnos”.

“Hemos perdido demasiado tiempo. Hace más de 30 años los hombres de ciencia en Kioto (NdR: Japón 1997, Protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático -para reducir la emisión de gases) pronosticaron en términos generales lo que iba a pasar, dijeron lo que había que hacer pero el mundo no quiso escuchar y en realidad ahora estamos frente a un problema abismal”, expresó.

A partir de esta situación es que Mujica aventuró que “la degradación del medioambiente, ligada al cambio climático, tiene también otro derrotero: estos factores a la corta o la larga van a empeorar las decisiones de comercio internacional y van a ser utilizadas como barreras no arancelarias”.

En esa dirección recomendó que “tanto los agricultores y productores rurales estén informados y enterados a tiempo”. “Creo que el sistema cooperativo debe buscar expandirse como filosofía y como forma de resistir al futuro. Cada vez va a ser más difícil de sobrevivir en soledad en los campos, salvo para los muy grandes y por lo tanto para agrandarse los chicos tienen que juntarse y tratar de establecer paragolpes y mecanismos de defensa”, concluyó Mujica.