Pese a la reapertura parcial de las exportaciones de maíz, el campo decidió continuar con el paro

Foto: Infobae

El paro del campo sigue. Esta fue la decisión que tomó este lunes la Mesa de Enlace en una reunión que se realizó vía zoom.

Fuentes cercanas a las entidades señalaron que se tomó la decisión de avanzar con el cese de comercialización de granos por 72hs, pese a que el Gobierno anunció en las últimas horas una reapertura parcial de las exportaciones de maíz.

Este lunes, en declaraciones a Radio Mitre, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, manifestó: “Lo que necesitamos es la eliminación total. No lo vemos favorable porque consideramos que estamos dentro de una intervención que si hoy son 30 toneladas mañana pueden ser 60, 100 lo que quieran”.

Por su parte, el presidente de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, en diálogo con CNN Radio, declaró: “Lo anunciado esta madrugada por el gobierno es una medida que no nos satisface”, ya que se fijó un tope diario de exportaciones a registrar de solamente 30 mil toneladas por día.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina. En declaraciones a la prensa, indicó: “El anuncio de la medianoche a la prensa, a la misma hora que comenzaba el cese de comercialización, fue muy desprolijo. Con esa medida no va a cambiar la situación. No tiene razonabilidad económica, tiene intencionalidad política. Con estas medidas y con la forma de actuar demostrada por el Ministerio y los compradores de maíz, el Consejo Agroindustrial, Maizar y otros actores, no se construye confianza. Parecieran acciones funcionales a desgastar a la Comisión de Enlace”.

Mientras tanto, en el interior productivo desde las 8hs, productores autoconvocados y dirigentes rurales se encuentran concentrados en la rotonda de Sinsacate, en la provincia de Córdoba, para apoyar el cese de comercialización de granos, sin hacer cortes de ruta. También se sumaron a la movilización grupos que se solidarizan con el reclamo del sector agropecuario.

En el primer día del cese de comercialización de granos en la zona de los puertos, este lunes ingresaron a los puertos cerealeros y exportadores un total de 3.212 camiones a los puertos. Si bien la cifra representa un aumento en relación a la semana pasada, existe una caída del 31% al realizar la comparación interanual.