Trigo: Por la sequía, la campaña dejará entre US$ 600 y US$ 890 millones menos

Economistas de entidades bursátiles ligadas al comercio de granos, estimaron que la reducción en la producción de trigo, debido a la sequía, se ubicará entre US$ 600 millones y US$ 890 millones con respecto a las estimaciones iniciales, y descartaron alcanzar el récord de exportaciones esperado a comienzos de la campaña.



Estas fueron las proyecciones de los especialistas de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y de la Bolsa de Cereales de Córdoba (Bccba), ante la consulta de Télam respecto al impacto del déficit hídrico en los lotes implantados con trigo en el centro y el norte del área agrícola del país, debido a que en algunos sectores van cuatro meses sin lluvias y también fueron afectados por heladas.



Para el analista de la BCR de Rosario, Federico Di Yenno, la brecha entre lo proyectado antes y ahora rondará los US$ 600 millones, al tener en cuenta una caída en la producción estimada de entre 2 y 3 millones de toneladas.



La entidad preveía al principio de la campaña, que comenzó en marzo, una siembra que alcanzaría las 7 millones de hectáreas y una producción récord de más de 21 millones de toneladas.



Sin embargo, la falta de lluvias limitó las intenciones de siembra, recortó la superficie implantada a 6,5 millones de hectáreas y complicó el estado de los cultivos con importantes bajas en sus rindes (de 20% a 50% en áreas de la zona núcleo, se calcula), con lo cual, la producción triguera se proyecta entre 18 y 19 millones de toneladas.



Por su parte, el economista jefe de la Bolsa de Cereales de Córdoba, Gonzalo Agusto, estimó por su parte que las pérdidas serán mayores y las ubicó en un rango que va de US$ 730 millones a US$ 890 millones.

En tanto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, señaló que en zonas de la provincia mediterránea se prevé una caída de 50% en los rindes potenciales del cereal.

Agusto consideró que el centro y el norte del área agrícola “son zonas muy afectadas; estamos viendo cuánto de esa área va a poder entrar en el ciclo productivo”.

En su último reporte sobre estimaciones agrícolas, la entidad bursátil porteña informó que 62,2% de los lotes implantados están en condición hídrica de regular a seca, mientras que el 38,1% posee una condición entre regular a mala y calculó una caída en los rendimientos que van del 20% al 30% en el norte y cercanos al 50% en Córdoba.