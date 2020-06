Advierten sobre un nuevo virus capaz de convertirse en pandemia

Según informa la BBC, el virus se conoce como G4 EA H1N1 y se encontraron los primeros indicios en granjas en China, en mataderos dedicados a la industria porcina.

Según el reporte, “puede crecer y multiplicarse en las células que recubren las vías respiratorias humanas”.

El profesor Kin-Chow Chang, que trabaja en la Universidad de Nottingham Reino Unido, dijo a la BBC que, no se trata de una gran amenaza, si, que es necesaria su vigilancia para que no cause otra pandemia, siendo que puede crecer y multiplicarse en las células que recubren las vías respiratorias humanas.

Los científicos escribieron el reporte en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, y señalan que, lo más importante ahora es observar y controlar a las poblaciones de cerdos en las granjas de China.

“Los cerdos son anfitriones intermedios para la generación del virus de la influenza pandémica. Por lo tanto, la vigilancia sistemática de los virus de la influenza en los cerdos es una medida clave para prevenir la aparición de la próxima influenza pandémica”, señala la publicación.