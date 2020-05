Su anticipada advertencia en un artículo publicado en Stat News del 17 de marzo, despertó a muchos sobre la desproporcionada respuesta que los gobiernos estaban dando como solución a la pandemia del coronavirus y causó la reacción de otros colegas, que en su momento lo cuestionaron. Sin embargo, Ioannidis insiste y asegura que los números actuales le dieron la razón.

Y recientemente, en una nueva columna publicada en The Sunday Times, el especialista escribió -junto a Rohan Silva, ex asesor del gobierno inglés y empresario- sobre el mismo tema por el cual despertó la polémica e insistió que “la ciencia se está volviendo clara: las cuarentenas ya no son la medicina correcta”.

En ese sentido agregó: “Cuando surgieron informes de una epidemia en Wuhan, la capital de la provincia china de Hubei, los responsables políticos tuvieron que tomar decisiones de gran alcance basadas en información extremadamente limitada. Las estadísticas aterradoras llevaron a muchos líderes mundiales a cerrar sus economías y poner en cuarentena a poblaciones enteras”, comienza el texto del médico.

“Está claro que COVID-19 es mucho más común de lo que se suponía. La gran mayoría de las personas infectadas tiene síntomas leves o no tienen síntomas. Los investigadores han realizado pruebas para detectar anticuerpos en poblaciones generales y llegaron a la misma conclusión: la cantidad de personas infectadas con COVID-19 es muchas veces mayor que la contada por las estadísticas oficiales”, señala el médico en su columna.

Además, Ioannidis dijo que no estaba claro cuándo podrá descubrirse una vacuna que sea realmente efectiva, o un tratamiento que cure las personas que ya están infectados de Covid-19.