Artemisia Gentileschi: la pionera del arte feminista

El 8 de julio de 1593 en Roma, Italia, nació la artista Artemisia Gentileschi, reconocida por sus innovadoras representaciones de arte. Las figuras en las que solían centrarse sus expresiones eran poderosas heroínas, que reflejaban los prejuicios y las dificultades que la pintora afrontó a lo largo de su vida. Hoy es considerada una pionera del arte feminista y una de las mujeres más destacadas dentro del estilo barroco de aquel entonces.

Artemisa era la mayor, y la única mujer, de cuatro hermanos. Su padre, Orazio Gentileschi, era pintor y fue en su taller donde ella comenzó a pintar, inspirada principalmente en el estilo dramático del maestro Caravaggio. Con solo 17 años, esta joven produjo una de sus obras más famosas: «Susanna and the Elders» (1610), que durante muchos años se le atribuyó incorrectamente a su padre. No fue la única vez. En varias ocasiones dentro de su carrera, sus cuadros fueron adjudicados a artistas hombres.

Gentileschi fue víctima de un trágico crimen en su adolescencia. El pintor paisajista Agostino Tassi abusó sexualmente de ella cuando tenía 18 años. Si bien Tassi fue condenado el 27 de noviembre de 1612 -con una pena leve-, la reputación de ella se vio empañada injustamente en el proceso. Gentileschi se elevó por encima de estas circunstancias y logró un enorme éxito en un campo típicamente reservado para los hombres.

El doodle con el que el gigante de Internet homenajea a la pintora italiana



Entre sus muchos logros, en 1616, se convirtió en la primera mujer aceptada en la Academia de Bellas Artes de Florencia, en la que también estuvo Miguel Ángel. Además, recibió el patrocinio de la famosa familia Medici e incluso entabló una amistad con el legendario científico Galileo.

A 427 años de su nacimiento, las obras de esta mujer, símbolo del feminismo en aquel momento, siguen recorriendo el mundo y hay distintas muestras para recordarla, como el plato adornado que le rinde homenaje en la instalación artística The Dinner Party, de Judy Chicago, o el Doodle de hoy, con el que Google pone a esta artista en el centro de la escena y permite, a través del buscador de Internet, que más personas conozcan a esta figura.