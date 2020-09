Se cumplen 80 años del nacimiento de Eduardo Galeano

A 80 años de su nacimiento, el 3 de septiembre de 1940 en Montevideo, la editorial Siglo XXI, que ha publicado todos los libros del autor de Memoria del fuego, lanzará en redes sociales el hashtag #Galeano para invitar a compartir sus textos y lecturas.

Eduardo Germán María Hughes Galeano nació en Montevideo, Uruguay. En su extensa carrera literaria usó para firmar sus obras su primer nombre y el apellido materno. En su irónica Autobiografía (de tres breves párrafos) escribió: “Nací el 3 de setiembre de 1940, mientras Hitler devoraba media Europa y el mundo no esperaba nada bueno”.

En 1960 inició su carrera como periodista en el semanario Marcha (1939-1974), de Carlos Quijano, que tuvo como secretario de dirección a Juan Carlos Onetti y que contaba con colaboradores como Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti y Roberto Fernández Retamar. Durante dos años dirigió el diario Época y trabajó como jefe de redacción en University Press.

A los 31 años publicó “Las venas abiertas de América Latina” (1971), un texto que encarnó la educación sentimental y política de varias generaciones, un clásico de la izquierda latinoamericana. Y que representó la obra más importante en la carrera del escritor.

“Las venas abiertas intentaba ser un libro de economía política, pero yo no contaba con suficiente entrenamiento o preparación”, dijo el escritor y reconoció que no sería capaz de leerlo de nuevo porque se desmayaría: “Para mí esa prosa de la izquierda tradicional es extremadamente pesada y mi mente no la tolera”. decía en su momento.

El 27 de junio de 1973 el golpe militar de Juan María Bordaberry tomó el poder en Uruguay, el escritor fue encarcelado y luego obligado a salir del país. Y el escritor se exilió en Argentina.

Carlos E. Díaz, editor de Siglo XIX, sello que posee todos los derechos de autor de la obra de Galeano, cuenta que un año antes de que Galeano muriera “en el verano de 2014 habíamos cerrado hasta el último detalle de” El cazador de historias”.

En este libro póstumo publicado en 2016, el narrador confiesa: “En 1970, presenté Las venas abiertas de América Latina al concurso de Casa de las Américas, en Cuba. Y perdí. Según el jurado, ese libro no era serio. En el 70, la izquierda identificaba todavía la seriedad con el aburrimiento”.

Y además agrega: “Las venas abiertas de América Latina se publicó poco después del certamen de Cuba “y tuvo la fortuna de ser muy elogiado por las dictaduras militares, que lo prohibieron”, escribe Galeano en El Cazador de Historias y agrega: “La verdad es que de ahí le viene el prestigio, porque hasta entonces no había vendido ejemplares, ni la familia lo compraba”.

En 1976, luego del último golpe de estado en Argentina, el nombre del escritor fue agregado a la “lista negra” de artistas e intelectuales prohibidos por el “Proceso de Reorganización Nacional”. El escritor se debió exiliar de nuevo, esta vez el destino elegido fue España, donde empezó a escribir.

Ya ubicado en el país europeo se volvó a narrar historias tales como: “la acusación literaria más poderosa del colonialismo en las Américas”, y su famosa trilogía Memoria del fuego, compuesta por los libros: Los nacimientos (1982), Las caras y las máscaras (1984) y El siglo del viento (1986).

Además de la historia latinoamericana, el fútbol pasa a ser un tema central y una pasión intransferible Galeano solía decir del deporte que es: “música en el cuerpo, fiesta de los ojos, y también denuncia las estructuras de poder de uno de los negocios más lucrativos del mundo”.

En 1968 el escritor había recolectado una selección de cuentos de fútbol titulada Su majestad el fútbol con textos de Albert Camus, Mario Benedetti y Horacio Quiroga, entre otros. Pero recién en 1995 publica : “El fútbol a sol y sombra”, donde el escritor intenta unir dos universos: “Escribí el libro para la conversión de los paganos. Quise ayudar a que los fanáticos de la lectura perdieran el miedo al fútbol, y que los fanáticos del fútbol perdieran el miedo a los libros”, se ilusionaba.

En enero de 2006, se unió a figuras internacionales como Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, Ernesto Sabato, en la demanda de soberanía para Puerto Rico. Además de firmar por la proclamación de independencia del país.

En noviembre de 2008 se proclamó acerca de la victoria de Barack Obama y dijo: “La Casa Blanca será la casa de Obama pronto, pero esa Casa Blanca fue construida por “esclavos negros”. Y me gustaría y espero que él nunca lo olvide”.

En abril de 2009, el expresidente venezolano Hugo Chávez entregó un ejemplar de Las venas abiertas de América Latina al expresidente estadounidense Barack Obama durante la quinta Cumbre de las Américas, celebrada en Puerto España, Trinidad y Tobago. El hecho provocó que se convirtiera en pocas horas en un éxito de ventas en Internet.

El escritor Mempo Giardinelli recordó: “Cuando en agosto de 2012 organizamos el 17º Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura, en Resistencia, Galeano tenía la salud algo comprometida, pero me dijo en un email:

‘Hacé todo lo posible por evitarme esfuerzos, por ejemplo colas para firmar libros, entrevistas de prensa, fotos por celulares y tutti quanti. Iré a Resistencia, cueste lo que cueste, al grito de: ¡Sobreviviremos, aunque nos cueste la vida!’.

Después de tres días con nosotros y su esposa Helena y su amigo Eric Nepomuceno, cuando regresó a Montevideo me escribió: ‘Gracias, viejo, estas andanzas compartidas me ayudan a enfrentar con buena cara los días que vienen’”, evocaba su amigo y colega Giardinelli.

Galeano padecía cáncer de pulmón desde 2007, lo cual lo había obligado a reducir sus apariciones públicas, a pesar de lo cual siguió participando en diferentes eventos. Luego de estar internado una semana en el CASMU a raíz de su enfermedad, falleció el 13 de abril de 2015, en su Montevideo natal.