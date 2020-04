Tres poemas de Violeta Parra

La jardinera

Para olvidarme de ti

Voy a cultivar la tierra,

En ella espero encontrar

Remedio para mis penas.

Aquí plantaré el rosal

De las espinas más gruesas,

Tendré lista la corona

Para cuando en mí te mueras.Para mi tristeza violeta azul,

Clavelina rosa pa´ mi pasión

Y para saber si me corresponde

Deshojo un blanco manzanillón.

Si me quiere mucho, poquito, nada,

Tranquilo queda mi corazón.Creciendo irán poco a poco

Lso alegres pensamientos

Cuando ya estés florecidos

Irá lejos tu recuerdo.

De la flor de la amapola

Seré su mejor amiga,

La pondré bajo de la almohada

Para dormirme tranquila.

Para mi tristeza violeta azul,

Clavelina rosa pa´ mi pasión

Y para saber si me corresponde

Deshojo un blanco manzanillón.

Si me quiere mucho, poquito, nada,

Tranquilo queda mi corazón

La carta

Los hambrientos piden pan

Me mandaron una carta

por el correo temprano.

En esa carta me dicen

que cayó preso mi hermano

y, sin lástima, con grillos,

por la calle lo arrastraron, sí.

La carta dice el motivo

que ha cometido Roberto:

haber apoyado el paro

que ya se había resuelto.

Si acaso esto es un motivo,

presa también voy, sargento, sí.

Yo que me encuentro tan lejos,

esperando una noticia,

me viene a decir la carta

que en mi patria no hay justicia:

los hambrientos piden pan,

plomo les da la milicia, sí.

De esta manera pomposa

quieren conservar su asiento

los de abanico y de frac,

sin tener merecimiento.

Van y vienen de la iglesia

y olvidan los mandamientos, sí.

¿Habrase visto insolencia,

barbarie y alevosía,

de presentar el trabuco

y matar a sangre fría

a quien defensa no tiene

con las dos manos vacías?, sí.

La carta que he recebido

me pide contestación.

Yo pido que se propale

por toda la población

que «El León» es un sanguinario

en toda generación, sí.

Por suerte tengo guitarra

para llorar mi dolor;

también tengo nueve hermanos

fuera del que se engrilló.

Los nueve son comunistas

con el favor de mi Dios, sí.

A mi casa llega un gato

A mi casa llega un gato,

pero es un gato decente,

pero es un gato decente.

Si yo le tomo la cola

al tiro muestra los dientes.

A mi casa llega un gato.

Este gato romano

que es medio cojo,

si lo tratan de cucho

se pone rojo.

Este gato romano

que es medio cojo.

Se pone rojo, sí,

bajo la parra.

No te juegues con gatos

que tienen garras.

¡Anda a cazar ratones

por los rincones!

Fuente Zenda Libros