Agüero metió un triplete y es récord en la Premier League

MANCHESTER, REINO UNIDO. El Manchester City apabulló al Aston Villa pero todos los flashes se los llevó Sergio “el Kun” Agüero, que no sólo tuvo un partido espectacular sino que superó a Thierry Henry como máximo goleador no inglés de la Premier League. El artillero convirtió tres y alcanzó al emblemático Frank Lampard, en la cuarta posición de la tabla de goleadores históricos de la liga inglesa.

Según informó Olé, la goleada comenzó con el doblete de Ryad Mahrez, que abrió el camino a los 18 y a los 24 amplió la ventaja. Después, comenzó el show de Agüero: a los 28 recibió afuera del área y cuando se acercó a la medialuna sacudió con un terrible derechazo al ángulo para poner el 3-0.

Así alcanzó el récord de 175 goles que ostentaba el francés ex Arsenal, hasta hoy, máximo goleador extranjero en la Premier. Pero el ex Independiente ya era récord porque había llegado a esa cifra con 255 partidos, tres menos que el Henry. Pero no se quedó ahí y convirtió dos más, para superar al ex delantero galo y avanzar en la tabla de goleadores históricos.

Es que, después de que Gabriel Jesús pusiera el 4-0 antes del final del primer tiempo y los hinchas del Aston Villa dejaran en manada el estadio, el “Kun” volvió a facturar con una linda definición dentro del área. Y luego aprovechó los errores del fondo local para marcar su tercer tanto. Así, alcanzó a Lampard en la tabla general de goleadores con 177 tantos, con un promedio de 0,69 (es decir, dos goles cada tres partidos).

Ahora, el “Kun” buscará superar las marcas de Ashley Cole (188) y Wayne Rooney (208), aunque está muy lejos del máximo artillero, Alan Shearer con 260 gritos.