Agustín Pichot: “El rugby no es el dueño de los valores”

“Lo de Fernando es una realidad del rugby argentino. Hay responsabilidad cultural de violencia y hay que hacer una autocrítica. Eso de creer que el rugby es el dueño de los valores… No somos los dueños de los valores, de nada. Siempre haber dicho que el rugby era diferente al fútbol… Se cometió un error en separarse, hay que saber que somos buenos o malos igual que cualquier otra persona, porque somos iguales. No porque juegues te va a hacer mejor o peor persona. Por supuesto que el rugby te da herramientas espectaculares, como el básquet y el fútbol. Tal vez el rugby aún más porque, como es amateur, vas a jugar para hacer amigos. Porque enanos como yo tienen un lugar, y el Gordo (Rodrigo, ex Puma) Roncero tiene un lugar. Eso, ya de entrada es distinto. Pero el Gordo Roncero u Omar Hasan, porque pesen 130 kilos, no van a ser buenos o malos. Lo vas a ser por los valores de tu casa, por cómo sos vos como persona y qué decisiones tomás en la vida para bien y para mal. No son propios solo del rugby los valores. Y yo creo que ahí cometimos un error grande”.

El ex vicepresidente de la World Rugby también hizo referencia a el momento que atraviesa el rugby argentino en la actualidad: “No voy a poner de excusas al virus, pero lo es. No es algo normal, fue el último golpe para que se vuelva a arrancar de cero. Bah, no de cero porque hay muchas cosas bien hechas. Los clubes te lo saco porque también están sufriendo porque los chicos no están pudiendo jugar, pero sí está buena su estructura. No sé profesionalizaron, lo cual es positivo. Siguen con los mismos gastos que tenían, con el socio incluso haciendo una vida social amateur. Conviven con la parte de alto rendimiento, hoy en un nivel tal vez muy básico, con las academias para Menores de 20 y la SLAR (Liga Sudamericana), que si se hubiese armado antes, si Argentina se hubiera acoplado el profesionalismo en el 95, no hubiésemos tenido el problema de que Nueva Zelanda nos dijera chau, y nosotros quedar afuera (del Super Rugby). Porque todo tiene que ver con todo: nosotros en el 2008 no pudimos llegar al Seis Naciones y nos dijeron “vayan al sur”. Nos costó años llegar al sur, e hicimos las cosas bien. Y cuando estábamos realmente para pelear otras cosas, meter otras franquicias, ver la expansión, nos agarra esto y pum, le pega a la UAR”.