Alcaraz retuvo el título en el Master 1000 de Madrid

MADRID. ¿Quién puede detener a Carlos Alcaraz? La respuesta es difícil de hallar. Ocurre que el español de 20 años recién cumplidos es una joya que no deja de brillar. ¿Cuál es su techo? Lejos está de conocerse. El murciano es, nuevamente, amo y señor en la capital de su país. Doce meses después de ganar el trofeo en el Masters 1000 de Madrid, volvió ser el campeón sobre el polvo de ladrillo de la Caja Mágica, tras firmar una espinosa victoria ante el alemán Jan-Lennard Struff por 6-4, 3-6 y 6-3, en 2h25m.

Carlitos, el niño maravilla, llegó al décimo título de su carrera (además perdió tres finales), el cuarto de la temporada (Buenos Aires, Indian Wells y Barcelona) y el cuarto de jerarquía Masters 1000, la categoría más valiosa después de los Grand Slams (dos veces en Madrid, Miami e Indian Wells).

Alcaraz, que prolongó su racha como “local”, encadenando 21 victorias consecutivas en torneos disputados en su país sobre polvo de ladrillo, esta vez se coronó mostrando la capacidad para hallar soluciones ante los obstáculos que le propuso Struff, el germano de casi dos metros (1,93m) que tuvo la mejor semana de su carrera: tras caer en la última ronda de la clasificación, ingresó como lucky loser y llegó más lejos que nunca. Con drive y servicio potentes, más una volea dañina, Struff se las ingenió para dañar a Alcaraz, que por momentos pareció perder la paciencia y hasta maldijo por la tensión de sus raquetas.

Pero se calmó, Carlitos. Desde afuera, donde está muy bien arropado (por su entrenador, Juan Carlos Ferrero, y por los otros integrantes de su equipo y de su familia), le bajaron mensajes tranquilizadores. El actual número 2 del ranking se enfocó, volvió a sonreír (su fabulosa particularidad cuando compite) y encontró hendijas para filtrar sus impactos. El viento, por momentos, lo puso todo más incómodo en el match y más complicado para controlar la precisión de los golpes. Afuera, en el palco, la leyenda sueca Björn Borg disfrutaba lo que veía.

Hubo un quiebre emocional en el tercer set: Struff, que por momentos logró silenciar a los espectadores españoles, desaprovechó una valiosa chance de quiebre en el tercer game (se hubiera adelantado 2-1), hecho que envalentonó a Alcaraz. Incluso, en el game siguiente, estando 2-1, el campeón del US Open 2022 logró el quiebre (3-1) y ya no desaceleró. Se agrandó, ya no dudó, apretó los dientes y selló la final sin sobresaltos. Alcaraz registró dos aces, cometió tres doble faltas, logró el 70% de primeros servicios, ganó el 67% de puntos con el primer saque y el 56% con el segundo. Carlitos logró 19 tiros ganadores (Struff anotó 26) y 31 errores no forzados (el alemán, dos menos).

A los 20 años, Alcaraz se convirtió en el jugador más joven capaz de defender un título individual de Masters 1000 desde Rafael Nadal en Montecarlo y Roma en las temporadas 2005-06.

“Fue un partido increíble. Es súper especial jugar aquí, en Madrid, levantar el trofeo dos veces. Realmente es increíble poder vivir esto”, dijo Alcaraz, con los ojos humedecidos, tras recibir el trofeo madrileño de manos de Borg. Sus destacados resultados sobre superficie lenta en la actual temporada, con 19 victorias en 20 partidos jugados (solamente perdió la final del ATP 500 de Río de Janeiro, con el británico Cameron Norrie), son un impulso con miras a Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, que se disputará desde el 28 de este mes hasta el 11 de junio.

El regreso de Alcaraz al número 1 del mundo está a la vuelta de la esquina, el lunes 22 de mayo. Simplemente jugando un partido en el Abierto de Italia, en Roma, que comenzará este miércoles, el murciano pasaría al serbio Novak Djokovic, actual líder.

Fuente: La Nación