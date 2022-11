Alfaro: “Habrá que cortarse las uñas del pie para no caer en offside”

QATAR. El argentino Gustavo Alfaro, DT de Ecuador, fue irónico con el arbitraje del partido inaugural de la Copa del Mundo Qatar 2022, al asegurar que el delantero Enner Valencia “tendrá que cortarse las uñas del pie” para que no le cobren posición adelantada en los próximos partidos.

Según informó Télam, la victoria de su equipo sobre Qatar (2-0) en el estadio Al Bayt, que significó la primera derrota de un seleccionado anfitrión en el juego apertura de una Copa del Mundo, se inició con un tanto anulado a Valencia a los 3 minutos. Fue el estreno del sistema de detección semiautomática del fuera de juego.

“Cuando Enner cabecea, hace el gol y noto que revisaban la jugada, le dije al banco de suplentes que no había nada. Me parecía un gol claro, lo vimos cinco veces y no había nada raro… Enner tendrá que cortarse las uñas porque le marcaron posición adelantada por la puntita del dedo gordo de un pie”, declaró Alfaro, en conferencia de prensa.

Lo que dijo el DT argentino del partido y de la victoria “muy importante”

Al margen de la polémica, Alfaro destacó el valor del triunfo en el partido inaugural, siempre importante en el inicio de una competencia. “Si uno quiere pasar de fase, es clave ganar el primer juego. Porque es el que acarrea mayor tensión y en el que no se tiene ciencia cierta sobre el rendimiento del equipo”, argumentó.

“Sabemos que no define nada, pero la victoria es muy importante. Estamos tranquilos, pero no satisfechos. Hay cosas por mejorar si queremos jugar los cuartos de final. Vivimos emociones muy fuertes, este es un equipo muy joven y jugar el partido inaugural siempre genera tensión”, ponderó el argentino, ex DT de Boca.

Entre los aspectos a mejorar para el siguiente partido, el entrenador argentino asumió que Ecuador deberá “tener más ‘punch’ para resolver situaciones de contragolpe”, como las presentadas cuando el marcador ante Qatar ya estaba 2-0.

Alfaro descontó que Valencia, autor del doblete de este domingo y retirado en el segundo tiempo por un golpe en una rodilla, estará presente el viernes próximo en el trascendental encuentro con Países Bajos en el estadio Khalifa Internacional.

“Terminó golpeado, pero no dudo que va a estar. Enner es el goleador histórico de la selección y siempre da un plus. En el pan y queso, lo elijo primero a él”, afirmó el DT sobre el delantero que convirtió su quinto gol en mundiales, cifra récord para su país.