Ancelotti cargó contra Chilavert y bancó a Vinicius en el Real Madrid

David Bustamente/Soccrates/GettyImages

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, salió en defensa de su jugador Vinicius Junior, después de que el exarquero paraguayo José Luis Chilavert asegurase esta semana que “el fútbol es para hombres”, respondiendo, de esta manera, a las quejas del delantero brasileño contra el racismo, que lo llevaron a romper en llanto en su última conferencia de prensa, informó el portal TyC Sports.

“Pan y circo, el primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres”, afirmó en su cuenta de X Chilavert. Ayer, además, subió la apuesta y volvió a hablar del tema. “Cuando la policía brasileña mató a palos a los hinchas argentinos y de Boca, ¿dónde estaba Vinicius que es un ejemplo de los líderes de Brasil? Le pegaron a los chicos, mujeres y veteranos. Cuando te pegan ellos está todo bien, pero después vos les faltás el respeto y empiezan a llorar”, lanzó.

Hoy, en previa del cruce por La Liga contra el Athletic Bilbao, Ancelotti no evitó referirse al tema y en referencia al ataque de Chilavert, declaró: “Hablan por dar aire a la boca sin saber”. “Creo que no tiene mucho sentido comentar las declaraciones de otros que no están dentro del tema”, sentenció.