Foto vía Telam

BUENOS AIRES. Boca Juniors comienza este miércoles en Ezeiza la pretemporada 2021, sin incorporaciones hasta ahora pero con la firme posibilidad de que el defensor Marcos Rojo se sume al plantel hacia fin de enero. Y con un panorama de pocos refuerzos a la vista, ya que la renovación que proyecta el club se haría en el mercado de pases de mitad de año.



La prioridad del “xeneize” pasa por estas horas por asegurarse (con un contrato por tres años) la llegada de Rojo, de 30 años, lateral y marcador central zurdo que se está desvinculando del Manchester United.



Jugador del seleccionado argentino en los mundiales Brasil 2014 y Rusia 2018 (convirtió un gol en cada uno de esos torneos), Rojo concluirá en este semestre su contrato con el club inglés, que lo liberaría el 31 de enero.

Todo listo para la llegada de Rojo y la polémica con Verón

Después de varias charlas con Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo y responsable de la secretaría de fútbol boquense, Rojo le confirmó a sus allegados que jugará en Boca porque ése es su deseo, aunque Estudiantes de La Plata, el club en el que el jugador debutó en Primera División, apostó fuerte para que el pase no se haga.



Juan Sebastián Verón, presidente e ídolo del “Pincha”, publicó en sus redes sociales varios llamamientos (sin nombrarlo nunca a Rojo) para que sus ex jugadores vuelvan a Estudiantes en defensa de la “identidad”. Una foto en Instagram de la “Brujita” con su padre Juan Ramón Verón, y la camiseta del club en sus manos, cerró la serie de publicaciones.



Sin entrar en polémicas, Rojo se mantendrá en silencio hasta que se concrete su incorporación a Boca de cara a la intensa temporada que le espera al equipo “xeneize”, señalaron sus allegados.

Otros jugadores que se podrían sumar al xeneize

En cuanto a otras posibles incorporaciones, desde la secretaría de fútbol adelantaron que no habrá mucho movimiento por ahora, aunque siguen en la búsqueda de un lateral derecho (otra vez suena el nombre de Fabricio Bustos, de Independiente) y de un mediocampista central.



En las últimas hora sonó el nombre del exVélez Gastón Giménez, volante izquierdo de muy buena pegada, quien juega en Chicago Fire de la MLS, pero desde el club de la Ribera dijeron que por ahora no hay ninguna negociación en marcha.La renovación principal que el consejo de fútbol tiene en mente se haría hacia mediados de año, cuando vencen muchos contratos (el 30 de junio) de varios jugadores que no seguirán en Boca. Uno de los puestos a cubrir entonces será el de centrodelantero.



Así las cosas, Boca comenzará a trabajar este miércoles desde las 9 en el predio que el club tiene en Ezeiza, con el mismo plantel que se consagró campeón de la Copa Diego Armando Maradona el 17 de enero pasado, aunque el entrenador Miguel Russo espera las presencias del volante Agustín Almendra y del atacante Cristian Pavón.



Según Télam, Almendra, de 20 años, quien se ausentó meses atrás de las prácticas por problemas personales, intentará retomar el nivel que lo que llevó al primer equipo en 2018. Ese nivel derivó ofertas importantes desde el fútbol europeo, cuando Boca le fijó 20 millones de euros como cláusula de rescisión.

El caso de Pavón

Todo indica que Pavón también estará en el arranque de la pretemporada para evitarse problemas legales, pero su deseo es no jugar más en Boca según le adelantó al cuerpo técnico boquense, algo que confirmó su representante en declaraciones a los medios.



Pavón, de 25 años, denunciado días atrás por violencia de género en su provincia, quiere ser transferido al exterior tras jugar en la MLS estadounidense. Pero hasta ahora no hubo ninguna oferta que siquiera se aproxime a los 20 millones de dólares que figura en su cláusula de rescisión, en un contrato que vence en 2022.



Otro de los que se prepara intensamente para ganarse un lugar en el equipo es Mauro Zárate. Según publicó en su cuenta de Instagram, no se tomó vacaciones y busca su mejor estado físico con un riguroso entrenamiento personal.



La agenda “xeneize” tiene por delante el comienzo de la nueva Copa Diego Maradona a mediados de febrero; el partido ante Claypole por la Copa Argentina con fecha a confirmar y la Copa Libertadores 2021 que comenzará en abril próximo.