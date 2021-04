Boca debuta en la altura con varias bajas

Boca llega con 10 ausencias importantes al partido de esta noche, entre lesiones, coronavirus, suspensión y descanso e irá en búsqueda de un resultado positivo con un equipo alterno.

Carlos Zambrano, Jorman Campuzano, Edwin Cardona y Marcos Rojo dieron positivo de Covid; Esteban Andrada fue separado por un contacto estrecho; Mauro Zárate sufrió un desgarro; Carlos Tevez no viajó porque no quieren desgastarlo y Frank Fabra no podrá jugar tras ser expulsado en la semifinal ante Santos de la edición pasada.

Por el otro lado, el conjunto local intentará hacerse fuerte en los 3.640 metros de altura sobre el nivel del mar que ostenta en el Estadio Hernando Siles.

Actualmente se encuentra segundo en el campeonato local y viene de obtener una importante victoria por 3-0 ante Jorge Wilstermann.