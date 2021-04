Boca fue efectivo y goleó a Atlético Tucumán en La Bombonera

BUENOS AIRES. Boca Juniors mejoró su juego y mostró su contundencia para vencer esta noche a Atlético Tucumán por 3 a 1 en la Bombonera, por la décima fecha de la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional, en la que se afirmó como escolta junto a Lanús y Talleres de Córdoba, con 16 puntos y a 6 del líder Vélez.

Los goles boquenses fueron marcados por Cristian Medina y Sebastián Villa, en el primer tiempo; y por Franco Soldano, al final del segundo tiempo. Los tucumanos descontaron a través de Leonardo Heredia, en la etapa inicial; y en la segunda sufrieron la expulsión de Cristian Erbes.

Para esta ocasión, Boca convirtió el primer tanto tempranamente, sin dejar acomodar al equipo tucumano en el campo. Según Télam, una buena maniobra de Carlos Tevez le permitió asistir al juvenil volante Cristian Medina, que apareció por sorpresa por el medio para definir contra un poste (5 min).

Un poco más tarde, ante una falla defensiva visitante, generó una rápida réplica conducida por Agustín Almendra. El volante avanzó por izquierda y puso el centro hacia la derecha para que llegara Villa, previo toque de Tevez, y el colombiano enganchó hacia adentro para rematar luego de eludir a Cristian Lucchetti, convirtiendo el segundo luego de que la pelota pegara en el travesaño (11 min).

Fue el cuarto tanto de Villa en el torneo, con el que pasó a ser el goleador del equipo.

La primera parte de la etapa inicial mostró lo mejor de los dirigidos por Miguel Ángel Russo en largo tiempo, porque comenzaron como una tromba protagónica, con firmeza, solidez, buen manejo y contundencia, lo que venía requiriendo el pueblo ‘xeneize’.

Sebastián Villa festeja su gol en el partido entre Boca Juniors y Atlético Tucumán por la Copa de la Liga. Foto NA: MARCELO CAPECE

Sin embargo, eso duró hasta que el ‘Decano’ se acomodó mejor en el campo, equilibró el juego en el medio y alcanzó a descontar luego del tiro violento de Javier Toledo, que se estrelló en el travesaño y el rebote lo conectó de cabeza Heredia (22 min).

Pese a que Lucchetti dio un rebote ante un tiro desde lejos de Alan Varela, que logró despejar Cristian Erbes antes de que llegaran para convertir los hombres de avanzada local, aquel gol les ofreció vida a los dirigidos por Omar De Felippe.

Porque se atrevieron a ir por más y a los pocos segundos de comenzado el segundo período estuvieron muy cerca del empate, por una rápida réplica que culminó con la entrada de Toledo y en el mano a mano con Agustín Rossi, el arquero cubrió bien y desvió el remate.

A todo esto, antes de finalizar el primer tiempo, Boca debió reemplazar a Mauro Zárate, por un fuerte dolor en el gemelo derecho, ingresando Agustín Obando.

Después de ese explosivo comienzo de los albicelestes en el complemento, el equipo de la Ribera se pudo reponer rápido y volvió a mandar en la cancha.

Apareció en una elevada dimensión Tevez, mucho más que en la primera etapa, desnivelando permanentemente a la defensa adversaria, aunque en el primer cuarto de hora contó con tres jugadas claras para convertir y no lo pudo hacer.

Atlético, poco a poco, se fue debilitando en su accionar; mucho más cuando sufrió la expulsión del exboquense Cristian Erbes, por doble amonestación (14 min).

En el último cuarto de hora, el ‘Decano’ revivió para hacer sufrir a Boca, que se aquietó un poco, pensando en reservar energías para el compromiso del próximo miércoles en la altura de La Paz ante The Strongest, por la primera fecha del grupo C de la Copa Libertadores.

Claro que ese ímpetu tucumano lo despabiló a Boca, generándose situaciones apremiantes en ambos arcos que permitió el lucimiento de los dos arqueros, hasta que Soldano logró definir tras un rebote en el área visitante, en el último minuto adicionado, para asegurar la justa victoria ‘auriazul’.

Por la undécima fecha, Boca visitará a Huracán, el sábado 24 a las 18; y Atlético Tucumán sera local ante Talleres, de Córdoba, al día siguiente a las 21.

Síntesis del partido:

Boca Juniors: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Agustín Almendra, Alan Varela y Cristian Medina; Sebastián Villa, Carlos Tevez y Mauro Zárate. DT: Miguel Ángel Russo.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Mauro Osores, Guillermo Ortiz y Gabriel Risso Patrón; Óscar Benítez, Franco Mussis, Cristian Erbes y Ramiro Ruiz Rodríguez; Leonardo Heredia y Javier Toledo. DT: Omar De Felippe.

Goles en el primer tiempo: 5m Medina (BJ); 11m Villa (BJ) y 22m Heredia (AT).

Gol en el segundo tiempo: 50m Soldano (BJ).

Cambio en el primer tiempo: 38m Agustín Obando por Zárate (BJ).

Cambios en el segundo tiempo. Al inicio, Guillermo Acosta por Mussi (AT); 15m Emanuel Más por Fabra (BJ) y Leonardo Jara por Almendra (BJ); 16m Abel Bustos por Benítez (AT); 23m Augusto Lotti por Heredia (AT) y Ramiro Carrera por Rodriguez (AT); y 44m Franco Soldano por Tevez (BJ).

Incidencia: A los 14m ST fue expulsado Erbes (AT), por doble amonestación.

Amonestados: Mussis, Osores, Bustos y Ortíz (AT).

Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: La Bombonera (Boca Juniors).