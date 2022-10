Boca le ganó a Aldosivi y volvió a ser líder de la Liga Profesional

Con el objetivo de volver a pisar fuerte en su casa y recuperar la punta del campeonato, Boca recibía en la Bombonera a Aldosivi y lo consiguió: le ganó 2-1 al Tiburón por la fecha 24 de la Liga Profesional 2022 con goles de Martín Payero (10′ PT) y Darío Benedetto (49′ PT). Con este resultado, los de Hugo Benjamín Ibarra quedan en la primera posición del certamen, con 45 puntos conseguidos, mientras que el conjunto de Mar del Plata cae a la última plaza, con 16 unidades. A continuación, reviví los goles y lo mejor del partido.

Las emociones comenzaron a brotar rápidamente en el verde césped de Brandsen 805. A tan sólo 10 minutos del pitazo inicial de Silvio Trucco, una dubitativa defensa del Tiburón dio el brazo a torcer tras un gran pressing de Martín Payero, quien tras robar la pelota se fue mano a mano con Devecchi y ante la salida desesperada del arquero abrió el pie para poner a los dueños de casa 1-0 arriba.

Sin embargo, minutos más tarde, a los 15 de la primera mitad, y cuando los locales parecían dominar el partido, una jugada aislada puso cifras iguales en el marcador, con la ley del ex incluida. Nicolás Valentini se elevó más que todos en el área azul y oro luego de un preciso córner desde la derecha y mediante un gran cabezazo dibujó el 1-1 momentáneo.

No obstante, el equipo de Ibarra no se quedó con los brazos cruzados, y aunque no pudo generar diversas situaciones de gol ni un gran volumen de juego, a los 49 minutos del primer tiempo entró en escena Luca Langoni. El juvenil peleó una pelota que parecía perdida, pudo imponerse por velocidad ante su marca y con un blooper del arquero marplatense incluido, le quedó el arco a su merced, pero decidió ceder a Darío Benedetto, quien solamente tuvo que empujarla para inflar la red y poner el 2-1.

Ya en el complemento, las situaciones de peligro mermaron con gran notoriedad, por ende las emociones brillaron por su ausencia. La más destacada de la segunda mitad estuvo en los pies, una vez más, de Langoni al minuto 26 cuando el delantero recibió de Óscar Romero con campo abierto por correr, pisó el área y enganchó para dejar a su marca desparramada. No pudo ajustar la definición y Devecchi logró responder de manera efectiva para mandarla al córner.

Así, Boca se quedó con los tres puntos en su casa y se sube a lo más alto del campeonato en soledad, a la espera de lo que suceda mañana con Atlético Tucumán.