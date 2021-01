Boca pidió explicaciones a Conmebol por los positivos de Santos

Foto vía TyC Sports

Un escándalo explotó en las últimas horas en Santos y encendió las alarmas en Boca: John y Wagner Leonardo, arquero titular y defensor suplente del Peixe, dieron positivo de coronavirus y quedaron varados en Buenos Aires a la espera de un traslado especial a Brasil. Mientras tanto, Boca tomó la decisión de pedir explicaciones ante Conmebol.

Surgen varios interrogantes sobre la situación del conjunto brasileño y las implicancias que podría tener en el duelo de Copa Libertadores: ¿cuándo se conocieron el resultado del testeo? ¿por qué no hubo un comunicado al respecto? En principio, los jugadores del Santos se hisoparon el domingo, antes de viajar a Buenos Aires, y esos exámenes habrían dado todos negativos. Luego, el miércoles antes del partido se habrían realizado nuevos testeos, pese a que no es una obligación por reglamento y no es frecuente en los equipos. Y ahí sí, John y Wagner Leonardo habrían dado positivo. Boca, por su parte, ya se comunicó con Conmebol para manifestar su preocupación y solicitar explicaciones respecto de la situación.

La postura del Xeneize es de extrema preocupación, puesto que el entrenador, Miguel Ángel Russo, pertenece a un grupo de riesgo. Además, consideran que la actitud de Santos fue irresponsable. La historia se agrave aún más debido a que la única razón por la que se conoció que Santos tenía dos jugadores positivos fue porque no dejaron que salgan de Argentina en Migraciones. De hecho, Boca fue informado de la situación por un contacto en Migraciones, que los alertó de los dos jugadores afectados y que, finalmente, quedaron varados, informó el portal TyC Sports.