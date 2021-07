Boca podría ser invitado a la Concachampions

Después de la eliminación, Boca lanzó un duro comunicado firmado por Jorge Amor Ameal, en el que dinamitó la relación con Conmebol al tildar de “alevoso e intencionado”, el arbitraje de ambos partidos contra Mineiro.

Desde la Concacaf estuvieron atentos y ahora analizan invitar a Boca a disputar de la Concachampions, torneo equivalente a la Libertadores en América Central y del Norte.

“La Concacaf llamaría a Boca por invitación. Y no sería algo extraño porque lo acaban de hacer con la Copa Oro con Qatar. Para el torneo de la Concachampions, sería un salto de calidad altísimo tener a Boca. Es un equipo invitado, sin tener que cumplir torneo antes, solamente le llegó la invitación. Boca será por invitación y no por méritos deportivos en su liga”, aseguró el periodista Felipe Galindo de AS México.

“El premio por ganar en la Concachampions es de un millón de dólares y te dan el pasaje al Mundial de Clubes”, concluyó en diálogo con Mundo Boca Radio.