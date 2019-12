Boca presentó Russo como su nuevo director técnico

BUENOS AIRES. Miguel Ángel Russo firmó contrato y es el nuevo director técnico de Boca Juniors. Esta tarde, a partir de las 18, el DT fue presentado en conferencia de prensa en La Bombonera, acompañado por el presidente del club de la ribera, Jorge Amor Ameal. Antes, había rubricado su contrato ante Ameal y el vicepresidente, Mario Pergolini.

Russo desembarca por segunda vez en el club, luego de un primer ciclo exitoso, en el que ganó la Copa Libertadores del 2007. De hecho, es el último DT campeón del torneo continental con el club xeneize, en un equipo en el que brillaron Juan Román Riquelme –hoy vicepresidente segundo de Boca-, Martín Palermo, rodrigo Palacio y Ever Banega, entre otros.

Russo, tendrá un cuerpo técnico compuesto por Leandro Somoza y Hugo Ibarra como ayudantes, más Damián Lanatta como preparador físico. Su última experiencia en el fútbol argentino fue un infructuoso paso por Vélez en 2015. Luego, estuvo al frente de Millonarios de Colombia, Alianza Lima de Perú y Cerro Porteño de Paraguay.

Los fragmentos salientes de las palabras de Russo

“Primero agradecerle a Jorge y a todos los dirigentes, a Román especialmente porque entre todos me dan una posibilidad importante dentro de mi vida. Lo mejor está por venir. Conozco este club. He saludad a mucha gente cuando entré. Lo que viene Dios dirá, nos iluminará para lograr en este club todo lo que nosotros queremos y buscamos”.

“Es un momento bueno de mi vida. Todo lo que viene para mí es importante, uno tiene que hacer lo que le gusta. Gracias a Dios sigo haciendo lo que me gusta. Todo lo que significa Boca, terminó la espera que fue larga. Ya venimos trabajando en silencio, ahora afrontar lo que viene con honestidad y tranquilidad”.

Sobre Tevez y el plantel

“Tevez es jugador del club, con mucho respeto esperemos juntarnos con él y empezar a hablar. Ojalá que me toque ganar la Copa y festejar en la Bombonera. Es lo que uno busca y lo que uno quiere. Ojalá… Los otros DT que han tenido la suerte de ganarla, como Lorenzo y Bianchi, ojalá me toque pasar lo mismo que ellos vivieron. Y lo que yo viví, repetirlo. Boca es así: si uno viniera y diera otra cosa, no estaría en Boca”.

“Del plantel soy muy respetuoso. Un buen plantel que hay que conocerlo. Ellos primero van a conocer la idea y las formas. Siempre tengo un gran respeto por los futbolistas. No me pregunten quién se va, quién se queda. Hasta que no entremos en relación… Hay que definir algunas cosas de la pretemporada, hay que acomodarse. Y nos vamos a acomodar de la mejor manera y buscando lo mejor. Soy el que más necesidad tiene de escucharlos y que me escuchen a mí”.

“El equipo del 2007 tengo el mejor de los recuerdos, más allá del momento brillante, más allá del momento de Román, único e inolvidable. Hubo muchas cosas que hicieran que fue el mejor equipo que dirigí. Me daba confianza de que iba a resolver las cuestiones más difíciles. Con el correr del tiempo la Copa ha tomado distintas aristas porque el fútbol ha cambiado. Entiendo que hay una forma que tiene que jugar Boca, sé cuál es la sensación de su gente, pero hasta que no hable con los jugadores… Éste es un club que te puede dar muchísimas cosas si lo sabés disfrutar”.

Mesurado en los objetivos

“El objetivo es el próximo partido. En Boca no podés darte el descanso necesario. Y bienvenido sea porque nos obliga a distintas cosas. El primer objetivo es el 26/1, el torneo local, pasar esta etapa y llegar de la mejor manera posible. Ojalá tengamos un buen arranque y definir lo que buscamos. Boca es ganar y esto uno lo tiene muy claro. Habrá que ponerse a trabajar, el que más ansiedad tiene soy yo”.

“Todo lo que juega Boca es importante, tenemos que tener un plantel amplio porque Boca juega mucho. Necesitamos de todos. La sensación que tengo es de mucha calma y también de mucho regocijo. Este club tiene un condimento especial en el mundo. Y hoy volviendo me sigo sintiendo parte. Contento, feliz. Uno sabe que podía pasar pero nunca sabe cuándo. Me he mantenido sereno, expectante. Ésta es la realidad. Tampoco sentí desesperación, sabía que podía ocurrir en algún momento”.