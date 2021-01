Boca y River: reunión entre Ameal y D’Onofrio

Foto vía TyC Sports

Jorge Amor Ameal y Rodolfo D’Onofrio, presidentes de Boca y River, respectivamente, se reunieron a almorzar en Puerto Madero con la intención de cerrar filas e ir con una misma idea a discutir los próximos temas importantes del fútbol argentino.

De esta manera, los dos clubes más poderosos de Argentina se vuelven a mostrar juntos y el objetivo de Boca y River es claro: tener un mismo pensamiento y luchar juntos en cuestiones como los derechos de televisión y el nuevo campeonato, informó el portal TyC Sports.

Al salir del almuerzo, Jorge Amor Ameal y Rodolfo D’Onofrio charlaron con la prensa y los dos se mostraron en desacuerdo respecto a los formatos de los campeonatos en el fútbol argentino.

“Cuando tengamos el borrador, Boca y River se expresarán. Queremos campeonatos largos, con descensos, es la idea que tenemos. Tenemos que ir a un proyecto superador, queremos un fútbol en serio y el problema no es si hay clásico o no”, aseguró Ameal.

“No estamos de acuerdo con que no haya descensos, hace que el fútbol argentino vaya para abajo. No vemos un campeonato de 28 equipos, planteamos las cosas como son. Queremos que el fútbol argentino crezca más. No es la muerte descender”, afirmó D’Onofrio e ironizó: “Hagamos un campeonato de 70 equipos, no desciende nadie y no va a ir nadie a la cancha”.

Ameal y D’Onofrio también hicieron hincapié en luchar de manera conjunta contra la pandemia de coronavirus y hablaron sobre la necesidad de ganarle “el partido al Covid”.

“Es fundamental que la gente nuestra vuelva la cancha”, aseguró Ameal y en el mismo camino fue D’Onofrio, quien deseó volver “a la vida normal”.

“Sin público, es otro fútbol”, reflexionó Ameal y D’Onofrio agregó: “Que las canchas estén llenas, va a ser el momento en el que todos estén vacunados y haciendo la vida que solíamos hacer”.

Una de las cuestiones en las que Boca y River tendrán un mismo discurso tiene que ver con la disputa del próximo campeonato, que si bien no está oficializado tendrá dos zonas de 13 equipos.

¿Cuál es la discusión que se viene? Como ya sucedió en la Copa Diego Armando Maradona, que finalizó el fin de semana pasado con la consagración de Boca, el interrogante surge respecto a la “fecha de los clásicos”.

Como ya se planteó los meses pasados, tanto River como Boca pretenderán tener un aumento económico para aceptar jugar el Superclásico. De lo contrario, como ya pasó, se negarán a jugar de manera “obligatoria” cuando en la previa el fixture los encontrará por caminos diferentes.