Bomba en Inglaterra: Ronaldo se iría del Manchester United

Foto vía REUTERS/Craig Brough).

Cristiano Ronaldo se iría del Manchester United. Así lo informa uno de los principales medios de Inglaterra, el diario Express, a partir del decepcionante presente del equipo que dirige Ole Gunnar Solskjaer y de un objetivo que definirá si el luso permanece o no en Old Trafford: la clasificación a la UEFA Champions League.

El Manchester United está a cinco puntos del último equipo de la Premier League que accede a una plaza directa a la máxima competencia de clubes el mundo: el primero es Chelsea (26), luego Manchester City (23), West Ham (23), Liverpool (22) y el quinto, Arsenal (20), competiría en un repechaje por la quinta plaza. Los Diablos Rojos aparecen recién en la sexta posición con 17 unidades.

Cristiano, competidor nato, sostuvo desde su regreso a Manchester que su regreso no se sustentó en la idolatría que tiene sino en su espíritu competitivo incansable, aún al borde de sus 36 años. Es un ejemplo en los entrenamientos por su entrega y esfuerzo, y aprvecha toda oportunidad de entrevista para hablarle claro a los jugadores en general y a los jóvenes en particular cuando exige el 100% de compromiso. Esto no parece estar ocurriendo en un equipo que apunta al entrenador, pero que evidencia cierta dejadez en algunos futbolistas.

Y CR7 no soporta perder un gramo de competitividad. Viene de ser MVP de la Premier League en septiembre y MVP del Manchester United en septiembre y octubre.

Si bien la información le corresponde a un medio y no tiene membrete oficial, el medio asegura que el jugador luso ya hizo saber su postura: si el equipo no se clasifica a la UEFA Champions League, podría dar el portazo y buscar otro club, informó el portal TN.