Boxeo: Agustín Peralta, uno de los misioneros que clasificó al Nacional de Mayores

POSADAS. Agustín Peralta, el campeón provincial y regional de boxeo, brindó una entrevista al programa “Ronda Deportiva”, que se emite por MisionesCuatro, donde habló-entre otros temas, de sus comienzos en este deporte.

Recientemente, el joven tuvo una destacada participación en el Torneo Regional de boxeo, realizado en Corrientes y clasificó al Nacional de Mayores. Además de Peralta, también clasificaron Roberto de Lara, Nicolás Melo y Jorge Marcelo Villalba.

“Yo hacía un fúbuxú antes, un deporte de arte marcial donde en 2019 me fui a China a competir, que fue mi última pelea en esa disciplina. Después, post-COVID, empecé con el tema del boxeo, era la primera actividad de combate que se estaba permitiendo en el tema de competencia”, declaró Peralta.

Asimismo, agregó: “quería seguir subiendo a un ring a competir. En ese año he competido como boxeador amateur en la Liga Metropolitana de Boxeo, donde conseguí el cinturón en 60 kilos y, ese mismo año me destacaron de Deportista del Año en Buenos Aires, en el Club Comunicaciones”.

“Después de ahí vine a hacer la preparación física, la preparación técnica, me vine para Misiones, donde seguí compitiendo en Iguazú, en diferentes partes de las provincias, con diferentes rivales, Paraguay, con rivales de Brasil”, comentó.

“Gracias a estos buenos resultados, me dieron la posibilidad de disputar el título provincial el 14 de septiembre, donde me consagré campeón provincial y eso me dio la oportunidad de competir en el regional, que fue este fin de semana”, declaró el deportista.