Carlos Delfino: “Me divierto jugando al básquetbol”

Foto vía TELAM

El basquetbolista Carlos Delfino, campeón olímpico en Atenas 2004 y de 37 años de edad, contó este miércoles que se divierte “jugando” luego de concretar su llegada a VL Pesaro de Italia.

“Yo me divierto más jugando al básquet que yendo a pescar, que es mucho decir. Jugar me tiene activo y me encanta la competición. Físicamente me siento apto para hacerlo. Cuando uno envejece, siempre piensa que su época era mejor que la otra. Pero, antes de ponerme a competir con gente más grande, me siento todavía en ritmo para poder medirme a los más jóvenes”, comentó el santafesino.

Delfino, con pasado en Boca Juniors en la Liga Nacional de Básquetbol, sostuvo: “Si sólo necesitara jugar, estaría haciéndolo con mis amigos o entrenándome sin sentido. Uno hasta disfruta las cosas feas: perder, frustrarse, trabajar para mejorarse. El masoquista que está dentro del deportista profesional es el que trabaja para lograr el objetivo. A veces, muchas, no se logra”.

Además, el ex’s Detroit Pistons, Houston Rockets y Milwaukee Bucks, entre otras franquicias de la NBA, estuvo inactivo los últimos meses ya que no fichó para ningún equipo luego del ascenso en Italia con Fortitudo Bologno en el 2019 pero “nunca” se le pasó por la cabeza el retiro.

Luego de su fugaz tránsito por Boca Juniors (2017) en la Liga Nacional (LNB), Delfino vistió la camiseta del Fiat Torino (2018-2019), entidad de la que se alejó, luego de mantener una agría discusión con los propietarios.

El primer equipo italiano al que llegó el escolta resultó Viola Reggio Calabria, en donde permaneció dos años (2000-2002), tras jugar en Unión de Santa Fe.

“Lo que importa es cómo uno toma la carrera, el momento. Yo no estoy pensando que voy a ser el mismo. Lo que sí pienso es que quiero que sea un año muy bueno”, cerró Delfino en Básquet Plus.

Fuente TELAM