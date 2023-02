Caruso Lombardi reveló que lo operaron de un tumor en la cabeza

Foto vía TyC Sports

Ricardo Caruso Lombardi es uno de los directores técnicos más experimentados del fútbol argentino. Se convirtió en un especialista en evitar descensos y, a sus 61 años, sorprendió a todos al revelar que recientemente fue operado de un tumor en la cabeza. Caruso aseguró que se encuentra en plena rehabilitación y dio detalles sobre cómo detectó las primeras señales de alerta.

El ex entrenador de Racing y San Lorenzo, entre otros muchos clubes de la Argentina, se refirió al inicio de las molestias: “Cuando dirigía en Belgrano, empecé a sentir un dolor justo arriba de la oreja. Me ponía hielo, pero no le daba mucha importancia”.

El malestar no se detuvo y decidió acudir rápidamente a un médico, debido al temor de que estuviera vinculado con un problema de salud que había padecido su padre. “Como mi papá había tenido un aneurisma fui a hacerme un chequeo. Ahí me dijeron que tenía un tumor en la cabeza”, contó Caruso.

“Estuve en varios hospitales, clínicas y, en resumen, o me operaba o me quedaba ciego”, reveló. Y agregó: “Al final me interné, me operaron por seis horas y este lunes me sacan los puntos. Obviamente que después voy a tener que hacerme chequeos”.

De esta manera, el experimentado DT aún se encuentra en la etapa de rehabilitación, a la espera de recuperarse al 100% luego de la delicada intervención quirúgica. Lo próximo para Caruso será volver a las pantallas de TN Deportivo, donde desde hace varios meses se desempeña como panelista los fines de semana, informó el portal TyC Sports.