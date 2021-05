Chelsea – Real Madrid por un lugar en la final

Chelsea recibe al Real Madrid, este miércoles, en el Estadio Stamford Bridge por la vuelta de las semifinales. La ida en España fue 1 a 1.

En la previa al encuentro los que hablaron fueron los técnicos: “La principal lección es que podemos confiar en nosotros mismos y en que tenemos derecho a estar en la semifinal. Nos merecemos estar ahí y rendir a este nivel. Si damos lo mejor de nosotros mismos lo lograremos. Es obvio que hay que ir a por la victoria. En este club se trata de ganar”, declaró Tuchel en la previa del duelo ante el Madrid.

Por otro lado Zizou técnico del equipo merengue manifestó lo siguiente: “Las sensaciones son buenas y estamos contentos de jugar este partido. Sabemos lo que nos ha traído hasta aquí. Estamos aquí por nuestro trabajo. En el fútbol no hay milagros, no existen. Todos los que están aquí están preparados. Estamos todos a muerte para una semifinal de Champions, que no se juega todos los días. Seguro que vamos a tener que sufrir. Me importa lo que hagamos con el balón”.