Copa de la Liga Profesional: Colón es el único líder de la Zona A

Colón de Santa Fe quedó como único líder de la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional, al vencer como visitante 3-0 a Banfield. Los goles del equipo dirigido por Eduardo Domínguez fueron obra de Alexis Castro, Nicolás Leguizamón y Luis Miguel “La Pulga” Rodríguez.

Ambos equipos terminaron con diez jugadores debido a la expulsión de Martin Payero en los locales, mientras que el “Sabalero” sufrió la expulsión de Facundo Garcés.

En la próxima fecha Colon recibirá en su estadio al Aldosivi de Fernando Gago (sábado 21:30). Mientras que Banfield visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Síntesis

Banfield: Mauricio Arboleda; Emanuel Coronel, Alexis Sosa, Luciano Lollo y Franco Quinteros; Alejandro Cabrera y Giuliano Galoppo; Juan Pablo Álvarez, Martín Payero y Mauricio Cuero; Luciano Pons. DT: Javier Sanguinetti.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Gonzalo Piovi; Eric Meza, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro y Gonzalo Escobar; Luis Rodríguez y Alexis Castro; Nicolás Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez.

Gol en el primer tiempo: 41m Alexis Castro (C).

Goles en el segundo tiempo: 15m Nicolás Leguizamón (C) y 24m Luis Rodríguez (C).

Cambios: en el segundo tiempo: 14m Facundo Mura por Meza (C); 25m Agustín Urzi por Quinteros (B) y Ramiro Enrique por Pons (B); 27m Yeiler Goez por Lértora (C) y Santiago Pierotti por Castro (C); 34m Fabián Bordagaray por Cuero (B) y Jonás Gutiérrez por Cabrera (B); 37m Tomás Sandoval por Leguizamón (C) y Rafael Delgado por Piovi (C).

Amonestados: Payero (B); Leguizamón, Lértora, Garcés (C).

Incidencia: en el segundo tiempo, 7m expulsado Payero (B); 22m expulsado Garcés (C).