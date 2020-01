De Rossi confirmó que se va de Boca y se retira del futbol

BUENOS AIRES. El futbolista italiano Daniele De Rossi, confirmó este lunes que deja su actual club, Boca Jrs., y regresará a su país, por “motivos personales”, según explicó en conferencia de prensa, ladeado por el presidente del club, Jorge Ameal.

El “tano” tenía vínculo contractual con el xeneize hasta junio de este año, pero decidió dejar la actividad profesional y regresar a Italia, en el marco de una compleja situación judicial con su ex esposa y su hija. Este lunes se retiró del Complejo de Ezeiza después de despedirse de sus compañeros, quienes fueron los primeros en saber de su boca, que había tomado la decisión de “colgar los botines”.

No hubo conflicto con Riquelme

Los conflictos personales del jugador romano, lo obligaron a una salida prematura del club. Y por eso es que luego de una charla con el DT Miguel Russo, los directivos decidieron liberarlo para resolver sus temas en las próximas horas. Según Clarín, De Rossi habló con Juan Román Riquelme y le contó de una situación que atraviesa su hija más grande, quien nunca visitó la Argentina en su paso por el club.

El actual vicepresidente de Boca le recomendó tomarse unos días para pensar la decisión y este lunes hablaron, pero en la cabeza de De Rossi no hubo marcha atrás. Pese a un intento por darle tiempo para arreglar sus conflictos, el romano tenía la decisión de dejar el fútbol y enfocarse en resolver el trance familiar.

“No hay nada de eso que está saliendo que tuve problemas con Román y la nueva dirigencia. Tampoco es un tema de salud de mi hija ni de enfermedad. Hablamos 2 o 3 días y todos trataron de convencerme de quedarme acá, además de darle detalles que no voy a comentar a la prensa. Me demostraron cariño, pero la decisión es definitiva. Me acompañaron de la mejor manera”, contó el romano. Y amplió: “Tengo la necesidad de acercame a mi hija y a mi familia en este momento. Creo que es una razón para a los 36 años regresar”.

Foto vía @BocaJrsOficial

La situación de su ex esposa y la puja por la tenencia de su hija

El conflicto de De Rossi con su hija mayor, de un ex matrimonio, se intentó solucionar en los meses que el romano estuvo en la Argentina. Pero los temas judiciales con su ex pareja se agravaron en las últimas semanas. Su exesposa, Tamara Pisnoli, la madre de Gaia (tiene 14 años) está involucrada en temas con la mafia italiana y la tenencia de la menor siempre fue un conflicto con el futbolista. Para poder vivir con la mayor de sus hijas, De Rossi deberá estar en suelo italiano y esa traba fue decisiva en la determinación de abandonar la práctica profesional.

“Desde el club me quisieron ayudar en esto que está pasando. Pero esto es desde octubre, no desde ayer. Me ofrecieron tiempo y ayuda pero no necesito ayuda: necesito volver a mi casa y por eso me despido del fútbol. No quiero entrar en los detalles: mi hija mayor es la única que se quedó en Italia y a los 14 años creo que una nena necesita de su padre cerca”, aseguró De Rossi en la conferencia de prensa.

De Rossi llegó a Boca en agosto por una gestión de Burdisso para completar un plantel de cara a la Copa Libertadores. Jugó apenas 7 partidos y marcó un gol (en su debut, ante Almagro). Pero su paso por el clube de La Ribera, estuvo marcado por las lesiones musculares. Algo que lo dejó conflictuado y con ganas de tener revancha en el país. Una revancha que no tendrá, al menos como futbolista.