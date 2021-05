Deck: “Me pidieron que no cambie nada y sea yo mismo”

Foto vía @gabriel_deck

El alero santiagueño Gabriel Deck brindó una conferencia de prensa tras su debut con Oklahoma City Thunder en la que contó que le pidieron que “no cambie” y continué siendo el mismo.

“El entrenador me pidió dar el máximo como hace cada jugador aquí día a día, en defensa, en los rebotes y tratando de correr el campo. Por eso se caracteriza mi juego, me pidió que no cambie nada y que sea yo mismo”, comentó Deck, de 26 años.

“Esto me permite estar cómodo, como anoche, adentro de la cancha a pesar de que era mi primer partido y no tenía conocimiento de algunas cosas. Creo que día a día voy air aprendiendo más y adaptándome al equipo”, afirmó el exbasquetbolista de Quimsa.

Deck pasó una semana en cuarentena por el coronavirus y se realizó seis hisopados para poder debutar anoche contra New Orleans Pelicans, lo que definió como “un sueño hecho realidad” y además un momento “único e irrepetible”.

“Antes de entrar a la cancha tuve muchísimos recuerdos de mis amigos, de mi familia, de cuando jugábamos atrás de mi casa, con los chicos del club, de todos los clubes que he pasado”, afirmó el nacido en Colonia Dora, a 160 kilómetros de Santiago del Estero.

Además, Deck recibió un mensaje de Facundo Campazzo, ahora en Denver Nuggets, con el que comparte plantel en el seleccionado y fue compañero en Real Madrid.

“Me escribió antes del partido para desearme la mejor de las suertes y para decirme que disfrute. Siempre estamos hablando con él y con otros chicos de la Selección”, reconoció Deck, al que se lo vio algo nervioso en cada declaración.

“Trato de estar alejado de cualquier comentario negativo que llegue sobre mí. A la gente que me aporta y que está ahí, palabras de agradecimiento, y lo de los demás para mí es irrelevante”, cerró el alero acerca de su abrupta salida de Real Madrid.

El ´Tortuga´ Deck aportó dos puntos (1/2 en dobles y 0/3 en triples), dos rebotes y dos asistencias en 14.35 minutos en cancha, informó el portal Telam.