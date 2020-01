Del Potro vuelve a operarse y su futuro en el tenis es incierto

BUENOS AIRES. El tenista Juan Martín Del Potro será operado este lunes en su rodilla derecha por segunda vez en la ciudad de Miami, Estados Unidos, a siete meses de su primera intervención en Barcelona, España, según lo informaron desde su equipo.

“Después de largas semanas de interconsultas en Argentina, Europa y Estados Unidos, la mayoría de los médicos llegó a la conclusión de que es necesaria una nueva intervención”, anunciaron desde el entorno del tenista, que ahora, no tiene una fecha cierta para su regreso al tenis profesional, si es que puede regresar.

Según Infobae, la cirugía estará a cargo del doctor Lee Kaplan y tendrá como objetivo eliminar “un dolor que no sólo le impide jugar al tenis, sino que también le dificulta realizar las actividades comunes de la vida diaria”, según explica el comunicado oficial de Teamdelpo, el equipo de prensa del tandilense.

Así pues, Kaplan desplaza al médico catalán Ángel Ruiz – Cotorro, quien estuvo a cargo de la anterior intervención quirúrgica para subsanar el problema suscitado por la fractura de la rótula. La decisión pasar nuevamente por el quirófano llegó tras diversas interconsultas médicas de Del Potro, quien realizó distintos tratamientos, dietas y metodologías de entrenamiento sin los resultados esperados.

“Esperamos, como ustedes, que sea la solución definitiva”, agregaron en el comunicado que se dio a conocer en las redes sociales.

Del Potro, de 31 años, fue operado por Ruiz – Cotorro en junio e inició una recuperación con el objetivo de regresar al circuito en octubre para participar de los torneos ATP en Estocolmo (Suecia) y Viena (Austria).

Sin embargo, las molestias en su rodilla persistieron, debió posponer su vuelta a las canchas y dio por terminada la temporada 2019. De hecho, ni siquiera pudo jugar un partido exhibición ante el suizo Roger Federer, en Noviembre pasado en el Parque Roca de Buenos Aires. Ese match ya estaba acordado y Delpo fue reemplazado por el alemán, Alexander Zverev.

¿El último partido de Del Potro?

El argentino, que anoche emprendió vuelo rumbo a Miami, jugó por última vez el 19 de junio del año pasado cuando le ganó al canadiense Denis Shapovalov en la primera ronda del torneo de Queen’s. Después, tuvo que abandonar el torneo londinense.

Con la nueva operación, es incierta la fecha de regreso de Del Potro a las pistas. Dado que no puede entrenar o subir escaleras sin sentir molestias, la operación busca mejorar la calidad de vida del ex campeón del US Open 2009. Es claro que la “Torre de Tandil” no quiere terminar su carrera de esta forma. Pero no se puede descartar que deje la práctica profesional, si los problemas persisten.

Su objetivo, sería llegar a disputar los juegos olímpicos de Tokio, lo que sería un hito para Delpo: consiguió una medalla de bronce en Londres 2012 y otra de Plata en Río 2016.

