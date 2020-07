Denunciaron al hermano de Paulo Dybala por el robo de un auto

CÓRDOBA. El damnificado, Walter Nievas, le contó al medio local Cadena 3, que el domingo 21 de junio salió de un bar y se dio cuenta de que su vehículo no estaba en el lugar donde lo había dejado estacionado.

“Voy a buscar el auto, que no estaba, y veía a gente que se reía, como burlándose, pero no sabía que era por eso. Al rato frena el auto, me doy vuelta y baja Gustavo Dybala manejando, en el asiento del acompañante venía Maximiliano Díaz y atrás otro chico, Gonzalo. Les pregunté qué hacían con el auto, y como burlándose se iban, en estado de ebriedad”, explicó.

“Estamos en el campo, no es como Córdoba. Van 20 autos y muchos los dejan con la puerta sin llave. Yo entre medio del asiento había dejado la llave. No quiero hacer prensa ni hacerme millonario ni nada. Quiero que arreglen lo que se rompió, porque me hicieron un daño”, agregó, refiriéndose a presuntos daños en el vehículo.

Walter Nievas relató que vio desde la calle a Gustavo Dybala y dos amigos acercarse en su propio auto, y luego se lo devolvieron.

Nievas radicó la denuncia y dijo que ya fueron citados los testigos del hecho. En cuanto a Gustavo Dybala, aseguró que éste se comunicó con él para explicarle lo sucedido y pedirle que no hiciera la denuncia.