Desaparición de la tenista: la WTA amenaza con retirar sus torneos de China

Foto vía AFP

La WTA, el ente rector del tenis femenino, adelantó este viernes que retirará sus torneos de China si no aparece o no se reciben noticias concretas de Peng Shuai, quien lleva dos semanas desaparecida luego de haber denunciado que fue violada por un alto funcionario de su país.“Hemos intentado comunicarnos con Peng Shuai a todos los números de teléfono y direcciones de correo electrónico que disponemos, y a través de otras formas de contacto, pero hasta la fecha todavía no obtuvimos ninguna respuesta”, develó Steve Simon, CEO de la WTA, en declaraciones que consignó la agencia de noticias AFP.

Peng Shuai, de 35 años y ubicada en el puesto 192 del ranking mundial femenino (ocupó el casillero 14 en 2011, su mejor temporada), denunció el 4 de noviembre último una agresión sexual de parte de un poderoso político de su país, el ex viceprimer ministro Zhang Gaoli, quien la habría forzado a practicar sexo y a mantener un romance durante años.

Desde que la tenista formuló esa denuncia su paradero se desconoce, lo que generó una conmoción en el ambiente del tenis, con reclamos por su aparición con vida de figuras como la argentina Gabriela Sabatini, la estadounidense Serena Williams, el serbio Novak Djokovic y el alemán Alexander Zverev, entre otros.

Desde la WTA Steve Simon advirtió que no dudarán en cancelar los torneos en China si no se esclarece lo acontecido con la tenista, ganadora de dos títulos, uno en 2016 y el otro en 2017, ambos en su país.

La tenista, ex número uno del mundo en dobles (ganó dos títulos de Grand Slam, Wimbledon 2013 y Roland Garros 2014), denunció que Zhang Gaoli la obligó a tener relaciones sexuales en su casa a través de una publicación en la red social Weibo, que fue eliminada a los 30 minutos, al igual que todo rastro de mención.

Ante la falta de respuestas, la WTA tiene decidido terminar con uno de sus grandes mercados al presionar a China por la desaparición de Peng Shuai.

Antes de la pandemia de coronavirus, la WTA organizaba cada año 10 torneos en China incluido el Masters 1000 de Shenzhen, el más importante de todos los torneos que en su conjunto movilizaban 30 millones de dólares.

“Estamos dispuestos a retirar nuestro negocio y a hacer frente a todas las complicaciones que se derivan porque esto es más importante que el negocio”, añadió Simon.

En tanto, el miércoles último la cadena oficial china en lengua inglesa CGTN mostró una captura de pantalla de un correo atribuido a Peng Shuai y supuestamente dirigido a la dirección de la WTA donde decía que estaba bien, informó el portal Télam.

“Para nada creo que eso sea la verdad”, indicó Simon, calificando de “puesta en escena” el mensaje.