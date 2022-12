Dibu Martínez, tras la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022: “Gracias a Dios saqué ese pie”

Emiliano Martínez fue uno de los pilares fundamentales en la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Tras la tanda de penales, entre lágrimas, el arquero recordó la atajada del final del tiempo extra.

“Gracias a Dios saqué ese pie”, dijo el portero de la Albiceleste, quien también señaló: “Fue un partido de sufrir, otra vez lo teníamos controlado”. Y agregó: “Dos tiros de mierda de vuelta y nos empatan el partido. Era el destino sufrir porque nos ponemos 3-2, nos cobran otro penal y nos meten”.

Sobre la tanda de los penales, en la que fue fundamental al atajar uno, recalcó: “Hice lo mío, lo que soñé. Es el momento en el que les tengo que dar tranquilidad a mis compañeros porque otra vez me patean tres veces y me meten tres goles”. Además, pese a haber logrado la Copa del Mundo, se lamentó por el primer disparo desde los doce pasos de la serie. “Podría haberlo atajado también, me tiré mal. Pero después hice todo bien”, declaró previo al agradecimiento a toda su familia.