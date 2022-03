Djokovic confirmó que no podrá jugar en Estados Unidos

Nole publicó en su cuenta de Twitter que no podrá participar de los Masters de Indian Wells y Miami que se desarrollarán durante este mes de marzo. A pesar de haber aparecido automáticamente en los sorteos de ambos torneos, el ex N°1 del mundo confirmó que el CDC (Centro para el Control de la Prevención y las Enfermedades) de Estados Unidos no modificó sus regulaciones y debería tener que vacunarse para ingresar al país norteamericano.

Si bien en un principio se especuló con que la CDC podía hacer una excepción con él, las posibilidades quedaron descartadas luego de que el ente regulador le informara que solo ingresaría con la aplicación de la vacuna contra el coronavirus.

En el Masters 1000 de Indian Wells -cuya qualy se encuentra desarrollándose desde el 7 de marzo- Nole era el segundo cabeza de serie e iba a comenzar a jugar a partir de los 32avos de final. Pero ante su ausencia, será reemplazado por el búlgaro Grigor Dimitrov (N°35 del ránking mundial).

Y son dos competiciones más de los que no podrá participar el serbio este año. De hecho, luego de la polémica que causó en el Abierto de Australia, tuvo rodaje únicamente en el Torneo de Dubái, donde no pegó una: cayó por 6-4 y 7-6 en cuartos de final ante el checo Jiri Vesely y perdió el primer lugar en el ranking mundial.

De no vacunarse, los próximos torneos a los que Djokovic si podría asistir son los Masters 1000 de Madrid y Roma. Esto se debe a que –de momento- se puede ingresar a España e Italia sin las dos dosis. Obvio, siempre y cuando la persona pueda demostrar que no se contagió de coronavirus durante los últimos seis meses, además de una PCR negativa en las 72 horas previas al viaje.

De esta manera, el público podría ver nuevamente en las canchas a Nole a partir de mayo, mes en los que se desarrollarán estos últimos dos torneos.