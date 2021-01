El emocionante festejo de Hernán Crespo con sus hijas tras ganar la Copa Sudamericana

En algunos días, Hernán Crespo cumplirá un año dirigiendo a Defensa y Justicia y este sábado, después de una gran temporada futbolística, logró salir campeón de la Copa Sudamericana 2020. Entre los alocados festejos, se pudo ver uno muy emotivo entre el DT y sus hijas.

Es que Hernán no veía a su familia desde hace un año por la pandemia de coronavirus. Sus tres hijas viven en Italia y no pudieron viajar hasta que la situación no se calmó un poco.

Apenas se terminó el partido, Crespo no dudó y corrió a buscar a Nicole (16), Sofía (14) y Martina (5), quienes lo estuvieron acompañando en Córdoba. Todos se fundieron en un cálido abrazo y las lágrimas no tardaron en aparecer.

Sin dudas, este será uno de los mejores momentos futbolísticos para Hernán que logró su primer título como entrenador después de haber dirigido 89 partidos oficiales.