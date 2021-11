El Kun Agüero podría dejar el fútbol profesional

Las noticias que llegan desde España respecto a la salud de Sergio Agüero no son muy alentadoras. Primero se le detectó una arritmia y se le informó que no podía jugar por tres meses, después los médicos le prohibieron realizar actividad física por el mismo período, por lo que ni siquiera puede entrenarse ni agitarse, y ahora se conoció que los resultados de los últimos estudios no le dieron bien.

Desde el medio Catalunya Radio indicaron que la patología es más grave de lo pensado y hasta podría ser incompatible con la práctica deportiva profesional, lo que contempla entre las posibilidades dejar de jugar. Eso es verdad, pero el Kun no tomará ninguna decisión hasta enero o febrero del 2022. Mientras tanto, el jugador seguirá con un tratamiento especial para intentar avanzar con su recuperación bajo una máxima prudencia.

Hay que mencionar que esto no fue algo aislado, sino que Agüero tiene una afección que arrastra desde chico, cuando tenía tan solo 12 años y jugaba en las divisiones inferiores de Independiente. Desde el entorno del futbolista hay dos maneras de verlo: “Esta afección le corta la carrera o en realidad pudo hacer su carrera pese a la afección que padecía de forma controlada”