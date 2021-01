El “mundo Barcelona” en guardia tras la revelación del contrato de Messi

CATALUNYUA. La divulgación del contrato de Lionel Messi con el Barcelona, con detalles minuciosos sobre sus ingresos, desató este domingo la reacción de dirigentes y candidatos a presidente del club catalán en defensa del crack argentino, mientras ya se habla de demandas judiciales contra el diario madrileño El Mundo.



El Barcelona anunció de inmediato que iniciará acciones legales contra El Mundo tras la información publicada por ese medio madrileño, que revela detalles del contrato de Lionel Messi con el club catalán bajo un título tipo catástrofe: “El contrato de Messi que arruina al Barça”.



A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, el club “desmiente cualquier responsabilidad en la publicación de este documento” al tiempo que avisa que “emprenderá las acciones legales oportunas contra el diario El Mundo”.



El Barça expresó su “apoyo absoluto a Lionel Messi, especialmente ante cualquier intento de desprestigiar su imagen, y de dañar su relación” con el “Barça”.

Demanda judicial contra el medio y contra el club

Las suspicacias están a la orden del día, toda vez que conocida la rivalidad entre los dos polos futboleros de España, sea un diario de Madrid el que reveló el contrato del mayor ídolo histórico del Barcelona: no son pocos quienes creen que es una forma de empujar al futbolista fuera del club “culé” para la próxima temporada.



Según Télam, Messi, de 33 años, también se prepara una querella contra El Mundo tras la publicación de su contrato, según coinciden los diarios deportivos catalanes Sport y Mundo Deportivo. Por parte de su abogado, Jorge Pecourt, quien apuntará a las personas del club con acceso a su contrato para determinar el posible origen de la filtración.



Desde el círculo de confianza de Messi sostienen que no eran más de cinco las personas ligadas al Barcelona que conocían los detalles del contrato. Y no son pocos los que miran con atención al renunciado expresidente Josep Martomeu

Comunicado sobre Leo Messi

La respuesta del Barça

El comunicado completo del Fútbol Club Barcelona expresa: “Ante la información publicada hoy en el diario El Mundo con relación al contrato profesional suscrito entre el FC Barcelona y el jugador Lionel Messi, el club lamenta que haya trascendido públicamente, ya que se trata de un documento de ámbito exclusivamente privado y regido por el principio de la confidencialidad entre las partes”.



“El FC Barcelona niega categóricamente cualquier responsabilidad en la publicación de este documento y emprenderá las acciones legales oportunas contra el diario El Mundo, por los perjuicios que se le puedan causar a raíz de esta publicación”.

Lo que dijo Font, candidato a la presidencia del Barça

En ese contexto, y en un año electoral para el club “blaugrana”, se escucharon las voces airadas de dos candidatos a presidente en los comicios de mayo próximo, Víctor Font y Toni Freixa.

Font aseguró que “Leo Messi se ha ganado hasta el último euro que le ha pagado el Barça. Él no nos ha arruinado. Al contrario. Es el mejor jugador de la historia y queremos que siga con nosotros para siempre”.



A través de un video difundido en las redes sociales, Font sostiene que “no sabemos quién ha filtrado el contrato de Messi pero sí, quién sale perjudicado: el Barça. Y es inadmisible. Decir que Messi ha arruinado al Barça es una auténtica vergüenza”.



“Al contrario. Messi es el mejor de la historia y lo queremos con nosotros y siempre. Seguramente se ha intentado aprovechar el momento de debilidad que sufre el club para atacarnos y por eso pedimos a todo el barcelonismo unidad de acción ante todos los adversarios que nos quieren mal y apelamos también a la necesidad de proyectos nuevos sólidos con liderazgos fuertes. Es el futuro y es muy urgente. La historia de Messi y el Barça es espectacular y no permitiremos que nadie, nadie, la pueda destruir”, concluyó Font.

Freixa también salió a defender al astro rosarino

En tanto, Toni Freixa, publicó en Twitter que se trata una “desestabilización” contra el club catalán.



“Hoy jugaremos un partido muy importante para seguir escalando posiciones en la Liga. Que nada nos distraiga del objetivo. Tendremos al capitán Leo Messi con el brazalete y luchando por el Pichichi. ¡Vamos Leo! Los desestabilizadores deberán seguir intentándolo”.

La publicación del escándalo

El diario El Mundo calificó de “contrato faraónico” el vínculo de Messi con su club: “Alcanza más de 500 millones de euros y deja prácticamente en bancarrota al FC Barcelona”.



La publicación madrileña llevó el tema a su portada dominical, en donde reseña que Messi firmó en noviembre de 2017 “un documento que le otorga hasta 138 millones (de euros) por temporada entre fijo y variable”.



Según el diario madrileño, el máximo goleador histórico del seleccionado argentino percibirá un total de 555.237.619 euros, al cabo de casi cuatro temporadas en la institución “blaugrana”, aunque omite que al tratarse de un contrato por objetivos que el club no alcanzó, el jugador cobrará menos de lo que indicaba la cifra de máxima.



El periódico hace eje en que el delantero “gana casi el doble de lo que cuestan” disciplinas tales como el básquetbol, el handball y todo el resto de las secciones del club”, pero no explica que la presencia de Messi en el equipo le asegura al Barça el 90% de sus ingresos, según los propios números oficiales del club.



Messi no pudo desvincularse del Barcelona en agosto pasado, pero podría partir sin negociar dinero con el club en junio próximo, cuando finaliza su contrato.