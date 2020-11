El posadeño que marcó a Maradona

POSADAS. La muerte de Diego Maradona continúa dando de qué hablar, incluso en Misiones donde el astro del futbol mundial jugó en dos oportunidades en 1989 y 1992.

La primera vez con Argentinos Juniors cuando el equipo porteño goleó a Guaraní Antonio Franco. La segunda vez para un partido a beneficio del hospital de Niños convocado por el ex gobernador de la provincia Federico Ramón Puerta. Aquella vez hizo cuatro goles –uno de media cancha- y jugó los 90 minutos en cancha de Guaraní.

MisionesCuatro habló en exclusiva con Oscar Bossi, un ex jugador de Guaraní Antonio Franco que en el año 1979 tuvo la difícil tarea de marcar a Maradona.

Oscar Bossi junto a Diego Maradona

“Me mandaron a que le siga, el técnico me dijo encárgate de Maradona, que no juegue”, contó risueño el ex jugador. Y sobre el trabajo asignado agregó: “A mí me bailó toda la noche, a mí y Guaraní, se hizo un picnic”.

Sobre las cuestiones y diferencias técnicas entre los dos equipos, Bossi contó que, esa noche, la cancha estaba rápida y nuestros botines no eran para lluvia. “Maradona era grande, venia de ser campeón juvenil del mundo con Argentina en Japón y tuvimos la suerte de enfrentarlo esa noche”.

DESPEDIDA, INCIDENTES Y SUSPENSIÓN DE VELATORIO

Diego Armando Maradona falleció el mediodía de este miércoles en su domicilio del Tigre. El velorio se realizó en la Casa de Gobierno durante gran parte del jueves y terminó con incidentes y disturbios por la gente que no pudo despedirse.

Finalmente fue despedido por familiares y amigos íntimos en el cementerio de Bella Vista donde descansará junto a sus padres.