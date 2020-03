El presidente y el teorema de Gorosito

El fútbol lo apasiona. Tanto lo conmueve al presidente de la Nación, Alberto Fernández, el tema que para explicar un poco cómo toma las decisiones tan cruciales en la vida de los argentinos para afrontar la pandemia recurrió a una anécdota futbolera contando lo que él llama como “teorema de Gorosito”.

¿De qué se trata el teorema? En charla con Radio con vos, en la transición entre el programa de Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase, el presidente estuvo un largo rato hablando sobre las medidas contra el coronavirus​. Hasta que le consultaron si no tenía dudas, si estaba intranquilo y buscó una anécdota de su pasión futbolera para explicar lo que le pasa.

“Cuando Argentinos se jugaba el descenso, el club contrató a Caruso Lombardi. Y a mí, y a los hinchas de Argentinos nos gusta un juego menos especulativo. Jugábamos a tirar centros a Delorte, que era un delantero que habían traído de Olimpo, y no me cerraba. De hecho, dejé de ir a la cancha. Finalmente, luego de Caruso contratan a Pipo Gorosito​ y el presidente del club me invitó a almorzar con él”, arrancó Fernández disfrutando de meterse en la charla futbolera.

Y ahí nació el teorema: “Cuando le expliqué a Pipo lo que me pasaba, me dijo algo que lo adopté para siempre. ‘Si hacés las cosas bien, es muy posible que te vaya bien’. Y a partir de ahí lo llamé el teorema de Gorosito y lo aplicó en todo”.

Fuente Olé