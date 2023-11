Final de la Copa Libertadores: “Hoy, Boca se lleva su séptima”

Este sábado, el Estadio Maracaná en Río de Janeiro será el epicentro de la final de la Copa Libertadores, donde Boca Juniors y Fluminense se enfrentarán en busca de la gloria continental. El equipo argentino busca su séptima corona en esta prestigiosa competición, mientras que el Tricolor carioca aspira a su primera consagración en la historia.

La magnitud de este enfrentamiento ha atraído a hinchas apasionados de todo el continente. En Copacabana, una de las playas más icónicas de Río de Janeiro, se ha desatado una invasión de hinchas de Boca Juniors que se han congregado para mostrar su apoyo al equipo argentino.

En diálogo con Misiones Cuatro, Nicolás Spaciuk, un hincha de Boca procedente de la ciudad de Apóstoles, compartió su experiencia de viaje y las emociones que rodean esta final histórica. “Junto a otros tres socios de la Peña Azul y Oro, viajamos en auto. Nos hicimos 2 mil kilómetros, llegamos ayer a Río, vivimos el banderazo en la Playa de Copacabana en un momento único que quedará para nosotros guardado para siempre”, expresó.

La pasión y el compromiso de los hinchas de Boca son evidentes, y Nicolás señaló: “Estamos viviendo esta locura en búsqueda de la Séptima Copa Libertadores para Boca Juniors”. Además, destacó cómo la presencia de los hinchas ha transformado Copacabana. “Copacabana, Río de Janeiro está invadido por hinchas de Boca, por argentinos y por personas que aman los colores de Boca, gente de diferentes países que andan con la camiseta de Boca. Copacabana se tiñó de azul y amarillo”, afirmó.

Sin embargo, el entusiasmo no ha estado exento de cierta preocupación debido a los incidentes entre hinchas de Boca y torcedores de Fluminense, que involucraron intervención policial. Nicolás compartió sus sentimientos al respecto: “Estábamos en pleno viaje pero seguimos lo que sucedía. Mucha incertidumbre, no puedo negar que nos daba algo de miedo. Son cuestiones que no deben pasar, es una fiesta del fútbol y este tipo de actitudes y represalias por parte de hinchas locales y la policía no eran agradables. Hubo mucha preocupación por parte de familiares y amigos que sabían que estábamos en pleno viaje”.

A pesar de estos momentos tensos, Nicolás describió que la experiencia en Brasil ha sido en su mayoría tranquila. “Ayer vivimos una fiesta muy tranquila. Estuvo la policía rodeando el puesto de Copacabana, pero por suerte no pasó nada”, señaló.

En cuanto a las expectativas para el partido, Nicolás compartió su confianza en el equipo: “Ganamos y en tiempo regular, por 2 a 0. Cavani hace un gol, se merece hacer un gol en la Copa”. Además, expresó su emoción y sueños de infancia: “Lo que se vive aquí es difícil de explicarlo en palabras. Lo soñé desde chico. Soñé ver a Boca Campeón de la Libertadores. Venir a jugar a Brasil, con lo que representa el Maracaná, lo que representa Brasil, la rivalidad Argentina – Brasil. Vivir todo esto con amigos, un amigo vino con su hijo, imagínense eso, tiene un condimento especial, venir a representar a la Peña de Apóstoles”.

Nicolás concluyó la entrevista expresando con determinación: “Hoy, Boca se lleva su séptima”.