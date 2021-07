“Fórmula Tuerca” celebró sus bodas de oro

POSADAS. El pasado 1º de julio, “Fórmula Tuerca y todos los deportes” celebró sus 50 años ininterrumpidos en la radiofonía misionera.

La conducción y dirección siempre estuvo a cargo de Carlos Alberto García Coni, contando con profesionales, que le permitieron al programa tener un alto nivel de aceptación que se mantiene vigente.

Las celebraciones se vieron impedidas por la pandemia del Covid-19, pero García Coni, dijo que es “optimista” y que desea realizarla en breve.

“Este tiempo de pandemia nos impide hacer una reunión más importante, como era la previsión que teníamos hace un par de años, pero con mucho optimismo, esperemos que pueda ser pronto”, expresó el periodista deportivo a Misiones Cuatro.

“El hecho de cumplir 50 años de forma ininterrumpida en la radio no es fácil, hay que tener mucha perseverancia, mucha constancia. En estos casi 18 mil días tienen que haber aparecido muchísimas cosas que pusieron en riesgo la salida al aire del programa, pero, felizmente, con una buena voluntad y estado de salud nos permitió llegar a estas bodas de oro”, añadió.

Además, García Coni, rememoró sus inicios con “Fórmula Tuerca”. “Muchas cosas han pasado desde el inicio, en LT4, en 1971, hasta hoy, hemos cambiado de emisora. Poder llegar a 50 años es un logro importantísimo, es el hijo prodigo en materia periodística. Yo lo sigo haciendo en casa desde que comenzó la pandemia. Ha tenido una trascendencia importante y eso me llena de felicidad”, manifestó.

Consultado sobre cuántas entrevistas a personalidades del mundo del deporte entrevistó, contó: “a grosso modo deben ser unas 20 mil. Conservo 7 mil guardadas en casete, hay algunas más en compact y unas pocas en pendrive. Pero desde hace 6 o 7 años he dejado de archivarlas, más las que no se han archivado, que he hecho en exteriores”, reveló García Coni.