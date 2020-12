Gallardo, sobre si el VAR ayuda a River: “Quieren desestabilizar”

Foto vía TyC Sports

Marcelo Gallardo, entrenador de River, habló con la prensa en la previa del encuentro de mañana entre el Millonario y Nacional de Montevideo, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. El equipo argentino ganó en la ida por 2-0 e intentará cerrar su pase a las semifinales.

El entrenador, en una de las primeras preguntas, fue consultado respecto a la tecnología y le respondió a los que consideran que el VAR favorece a River.

“No me dejo llevar por esas tonterías, lo que es ajeno a mí no me interesa. Sí, me interesa lo que corresponde que le preste atención, me ocupe, tenga que trabajar al respecto”, aseguró Gallardo.

“No podemos darle importancia a todo lo externo y que muchas de esas cosas quieren dañarnos, incomodarte, desestabilizarte… No viene de ahora, pasa hace mucho tiempo y estamos acostumbrados. El equipo viene hace cinco o seis años que viene demostrando el equipo que es, el mundo futbolístico lo respeta porque se lo ganó jugando”, agregó.

“No voy a volver a hablar, ya contesté la pregunta, ya dije lo que tenía de acuerdo a la pregunta que me hicieron”, contestó Gallardo cuando le volvieron a preguntar sobre el VAR ya agregó: “No me molesta, sé de dónde vienen las cosas y nosotros estamos muy seguros. No es casualidad todo lo que conseguimos. Todo lo que se habló me tiene sin cuidado, no me influye para nada lo que venga de afuera, sinceramente. Es más, en muchas ocasiones nos ha fortalecido”.

Fuente TyC SPORTS