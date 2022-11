Gran participación de Posadas en los Juegos Evita

Equipo de natación de la capital misionera

POSADAS. Desde la Dirección General de Deportes municipal dieron a conocer los resultados de la participación posadeña en el certamen de los Juegos Nacionales Evita. En continuidad con lo demostrado en otros ámbitos de competencia, la capital misionera se encuentra en una posición privilegiada gracias al gran desempeño de nuestros representantes.

En primer lugar, cabe destacar la medalla de oro obtenida en la disciplina de Lucha olímpica por los deportistas Selina G’rden de la Escuela Cruz del Sur en la categoría Libre femenina y por Kevin Martínez de la Escuela Papel Misionero en la categoría Libre Masculino. También obtuvieron la medalla de oro las competidoras Ariana Campo y Bianca González, por su participación en Levantamiento olímpico, dentro de la categoría sub 15. Por su parte, Milena Holot obtuvo el mismo honor por su gran desempeño en Tiro con arco dentro de la categoría sub 14.

Quien se mantuvo en competencia hasta la última instancia de Judo fue Darla Agustina Benítez que se hizo con la medalla de plata en dicha disciplina. Por su parte, Guadalupe Ramírez que entre en el Club CAPRI, obtuvo también la medalla de plata por Natación en la categoría de 100 mts – pecho. La categoría de Beach Volley también se destacó gracias a la dupla de Walter Vega y Bautista Sosa, de la categoría sub 14 de la Escuela Municipal El Brete, que obtuvieron también el segundo puesto por su participación y por lo tanto, sumaron otra medalla de plata.

También hubo medallas de bronce obtenidas por un notable rendimiento en las disciplinas de Natación, con Facundo Meza como representante en distintos estilos de nado. Asimismo, Juana Jendrika de la categoría sub 14 salió tercera en la disciplina de Vela optimist. Por otro lado, en la categoría sub 16 de Boxeo salieron ganadores por el tercer puesto Mathías Bustamante de Verdún Box, y Lautaro Cuella, de la Escuela Municipal de Box. La Escuela Municipal Rocamora también se hizo con la misma distinción por la categoría de futsal sub 14 y en Volley, las Brujas salieron también terceras en la categoría sub 15.

Pero además, hubo grandes contribuciones a las vitrinas locales del deporte adaptado. En principio, Ilan Serra ganó el primer puesto de Natación en las categorías de 25 mts de espalda, 50 mts libre, 25 mts pecho y 25 mts libres. En la disciplina Parapowerlifting ganó la medalla de oro Tiago Engler y en la disciplina de Atletismo las destacadas fueron Irina Benítez y Luana Vázquez en Lanzamiento de Bola y Esperanza Leites en Lanzamiento de clavas. El segundo puesto de Atletismo también se lo quedó Posadas, gracias a David Brunner que ganó los 80 mts llanos, Irina Benítez con 100 mts llanos y José Cristaldo por Lanzamiento de Bala. Y por si fuera poco, el tercer puesto de Atletismo quedó en manos de Luana Vázquez y Alberto Pereyra por la categoría de 80 mts.