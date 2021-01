Habló el futbolista que fue agredido por Messi

Foto: As

Cuando se jugaba el último minuto del tiempo suplementario, La Pulga reaccionó tras ser obstruido por Asier Villalibre: le dio un golpe de puño en el rostro. El árbitro no había advertido la situación, pero el VAR lo invitó a revisar la jugada. Luego de ver la repetición, no dudó en expulsar al rosarino.

En diálogo con la prensa, Villalibre le quitó dramatismo a la situación, y dijo que fue una acción de partido promovida por la “impotencia” de ir perdiendo el encuentro.

“A mí me parece clara. Yo le meto cuerpo para que no fuera adelante y él se ha enfadado, me ha metido la mano en la cara, y yo creo que es agresión clara. Al final es normal, esa impotencia, ese minuto. Al ir perdiendo, un jugador se puede frustrar, no pasa nada”, dijo Villalibre tras el partido.

Y agregó: “no hay que entrar en polémicas, todos los equipos hacen faltas, la clave es no rendirse”.

Es la primera vez que Messi ve la tarjeta roja en un encuentro oficial de Barcelona. Con este equipo había sido expulsado en un partido de Segunda división B ante el Peña Sport disputado el 27 de febrero de 2005.

Si bien no se conoce la sanción, según el reglamento, Messi podría recibir entre dos y cuatro fechas de suspensión que tendrá que cumplir inmediatamente.

En caso de que sean dos o menos fechas, la sanción se cumplirá en partidos por Copa del Rey, mientras que si son más de dos, deberá cumplirlas en Copa y Liga de España.