“Pido perdón a todos”, habló uno de los empleados que posó junto al féretro de Diego Maradona

Durante el jueves se han vuelto virales por medio de las diversas redes sociales dos fotos en las que aparecía Diego Maradona a cajón abierto. De inmediato las imágenes generaron indignación y repudio. Claudio Fernández fue uno de los implicados brindó declaraciones radiales y pidió “respeto y perdón para todos”.

“Estábamos acomodando antes de llevarlo, y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos. Mirá que hice servicio al papá de Maradona, al cuñado. Estuve con Maradona en vida cerca, no lo hice en vida siendo mi ídolo, no lo voy a hacer de fallecido. No es mi intención. Sé que mucha gente se ha ofendido, lo han tomado mal, sé que molestó”, dijo.

Y agregó: “En ese momento estaba pensando, con los nervios de que quede bien Maradona. Si vos ves la foto, justo levanté la cabeza porque me dijeron: ‘Flaco’. Fue algo instantáneo.​ Soy de las personas que no piensan en sacar fotos con féretros y fallecidos, por respeto. Jamás pensé que lo iban a subir o pasar a un grupo“.

Asimismo, el hombre que trabaja desde hace más de siete años con Pinier manejando el coche fúnebre y preparando los cadáveres antes de los velorios, apartó a la empresa del escándalo. “Tampoco tienen la culpa ellos. Les saco responsabilidad. Pinier ya trabajó con la familia Maradona y Villafañe. Jamás hemos tenido ningún problema, pero bueno”, expresó. César Picón, dueño junto a sus hermanos Diego y Matías de la casa velatoria aclaró que los implicados en el hecho “fueron contratados para colaborar con el sepelio”.