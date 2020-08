Hinchas de Juventus enojados por la posible venta de Dybala

Foto vía Telam

Los rumores acerca de una supuesta venta del delantero argentino Paulo Dybala por parte de la Juventus desataron una serie de manifestaciones de los hinchas del equipo de Turín que expresaron su oposición a través de las redes sociales.

“Dicen que Dybala pidió 15 millones de euros para renovar su contrato, parece una cifra enorme, pero en realidad es apenas la mitad de lo que gana Cristiano Ronaldo y poco más de lo que percibe (Matthijs) De Ligt, los errores se pagan”, publicó un hincha de la “Juve”.

Según el diario Tuttosport que publica los cruces de los fanáticos en las redes, otro mensaje subraya: “Dybala no pidió ningún aumento, todo esto es una excusa para hacerlo impopular entre los hinchas y para justificar una venta”.

El delantero cordobés que aún no acordó su nuevo contrato con el club de Turín fue elegido como el mejor jugador de la Serie ‘A’ de la temporada 2019/2020 que ganó la Juventus por novena vez en forma consecutiva.

Otro aficionado dijo en sus redes que “cada temporada se pone en venta a Dybala y cada vez que se queda está entre los mejores del equipo”.

Con ironía otro aficionado de la “Juve” escribió: “Vender a Dybala nacido en el ‘93 y quedarse con Ronaldo, nacido en el ‘85 . Tengo excelentes presentimientos…”.

https://www.instagram.com/p/CDXMXN_q95Q/

En el marco de los mensajes cruzados otro fanático defendió al cordobés surgido de Instituto: “Dybala no se merece semejantes fans. Como ya se ha dicho muchas veces, a los que no les gusta Dybala no les gusta el fútbol”.

La Juventus fue eliminado de la Champions League por el Olympique de Lyon el viernes pasado, en una situación que motivó a los directivos a despedir al entrenador Maurizio Sarri y reemplazarlo por el ex jugador del club Andrea Pirlo.