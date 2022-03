Histórico: Francisco Cerundolo pasó a semis de Miami

MIAMI. El tenista bonaerense Francisco Cerundolo (103°) avanzó a las semifinales del Master 1000 de Miami gracias al retiro del italiano Jannik Sinner (11º), quien perdía 1-4 y acusó problemas de ampollas en los pies. Con este resultado histórico para el tenis argentino, el mayor de los hermanos Cerundolo se garantizó un salto de 50 puestos en el ranking ATP en lo que fue la semana de su vida tenística.

Según publicó Olé, Fran Cerundolo venía de dos derrotas consecutivas en la clasificación de Indian Wells y en el Challenger Phoenix. Sentía que le faltaba terminar de pulir ciertos detalles de su juego para poder adaptarse al cemento, una superficie en la que está dando sus primeros pasos al máximo nivel. Pero en el Masters 1000 de Miami le sucedió todo junto: cinco victorias al hilo. Venció a Tallon Griekspoor (57°), a Reilly Opelka (18°), a Gael Monfils (24°) y a Frances Tiafoe (31°), antes de favorecerse por el retiro de Sinner.

“Honestamente, no lo esperaba. Sabía que (Sinner) estaba cansado (el martes le ganó a Kyrgios), pero fue realmente extraño. Hace un par de días entrenamos, estuvimos juntos y no vi nada malo en él. Evidentemente no se pudo recuperar a tiempo”, afirmó post partido Cerundolo en charla con la transmisión oficial. Y agregó: “Significa un montón para mí. Es algo que soñé siempre. Encima en mi primer Masters 1000 hacer semis, me cambia todo”, admitió.

El rival de Cerundolo en busca de la final en Miami

Ahora, Cerundolo enfrentará al ganador del choque entre Alexander Zverev (4°) y Casper Ruud (8°), por un lugar en la final del Master 1000 de Miami. Acercá de ese encuentro, Cerundolo bromeó: “Lo voy a ver con pochoclos y tranquilo en el hotel. Los conozco a los dos, así que me da lo mismo. El jueves voy a prepararlo y sé que me tengo que enfocar en mi juego porque si juego bien me tengo confianza”, sostuvo.

Tras su participación en la Florida, la hoja de ruta de Cerundolo marcaba el ATP 250 de Houston (torneo que se juega sobre arcilla) y un Challenger, antes de partir rumbo a Europa para sumergirse en las fases previas de los torneos ATP y/o en algún que otro certamen de segundo nivel.

Sin embargo, Cerundolo el próximo lunes aparecerá -como mínimo- en el puesto 51 del ranking ATP. De pensar en las qualys a asegurarse su presencia en los tres Grand Slams de la temporada y a pensar en entrar directamente a varios Masters 1000. Comenzando por Montecarlo, Madrid y Roma, los torneos preparatorios para Roland Garros.