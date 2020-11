Hugo Maradona: “Esta vez tuve miedo por Diego”

En un mano a mano con Gabriel Anello, Hugo Maradona, habló sobre la salud de su hermano Diego tras la operación y sentenció: “Gracias a dios salió todo bien, y ahora hay que esperar la recuperación. Todos teníamos miedo de lo que le pudiera pasar a Diego. Pero cada uno vive la vida como puede. Hay que pensar bien lo que se va a hacer de ahora en más”.

Además, preocupado por el estado de salud de su hermano, Hugo Maradona en la noche de Radio Mitre manifestó: “A Diego hay que cuidarlo. Mi hermano tiene un carácter muy particular. No es fácil cambiar a Diego. Ahora está en él cuidarse o seguir siendo el rebelde de siempre”.

“Hice una video llamada con Diego y estaba bien, después me enteré que lo tenían que operar, pero por suerte salió todo bien. No lo noté triste, hace doce horas que hablé con él. No lo noté depresivo, lo sentí normal .Creo que después de este susto diego va a aprender, si no le tendremos que dar un coscorrón”, deslizó Hugo Maradona.

Ante la pregunta de Gabriel Anello sobre el entorno de Diego Maradona, el “Turco” dijo: “El entorno lo elige él, yo no me puedo meter en eso. Yo le puedo dar consejos, pero después elige él. Con Diego, el culo en la mano lo vamos a tener siempre. En esta me cagué de verdad”.

Por último, hablando sobre las decisiones de su hermano, Hugo Maradona sostuvo: “Nadie usa a nadie sin que se deje usar. Diego entiende las decisiones que toma. Un sabio dijo, ‘el boludo se hace el boludo’. Diego es muy consciente de lo que hace”.